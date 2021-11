La increíble fiesta de 'El juego del calamar' que ha montado Chrissy Teigen con sus amistades

Es bastante paradigmático que una obra de ficción cuya máxima era cómo la pobreza generada por un sistema ultracapitalista puede derivar en prácticas a vida o muerte entre los más desfavorecidos solo para divertimento de las clases altas se ha convertido en, evidentemente, un divertimento de las clases altas. Para muestra, la fiesta temática de El juego del calamar que Chrissy Teigen ha llevado a cabo este fin de semana junto a sus amigas.

La modelo, que en un par de semanas cumplirá 36 años, decidió contratar los servicios de The WOTP (Wife of the Party), que se dedica a organizar eventos con todo lujo de detalles y a quien les pidió no solo que los camareros se vistieran como los guardas de la famosa serie surcoreana de Netflix, sino que ella sería, gracias al maquillaje de Nova Kaplan la muñeca asesina con la comienza la primera prueba: el escondite inglés. Su marido, John Legend, era uno de los ricachones con máscaras de animales que ven los toros desde el tendido.

Además, los participantes, entre los que se encontraban la actriz Shay Mitchell (Pretty Little Liars, You), quien finalmente resultó ser la vencedora, o Jesse Tyler Ferguson (Mitchell en Modern Family), tenían que vestir el ya famoso mono verde con sus números y pasear por el laberinto de escaleras de colores infantiles o acurrucarse en las literas.

"No sé ni por dónde empezar. Menuda noche épica, de verdad. Un sueño hecho realidad el poder ver a mis amistades luchar hasta la muerte", comienza explicando Teigen en la publicación en la que ha subido multitud de fotografías sobre cómo fueron las pruebas. "El tanque de agua, el juego de las sillas, el escondite inglés y el juego final de ponerle la cola al burro", aclara sobre los nostálgicos juegos en los que participaron (así como el de la galleta con forma que han de recortar, que también aparece en uno de los capítulos).

Después de agradecer a todo el mundo su participación, y a los organizadores del evento que todo saliera tan bien, las fotografías demuestran que, lo más importante, no hubo ninguna víctima mortal, pero sí un premio. Y no tampoco eran unos cuantos millones de dólares como en la serie original, pero no estaba nada mal: un vuelo a la ciudad vinícola de Napa y una cena para dos en el restaurante The French Laundry, que tiene tres estrellas Michelin y que está regentado por el prestigioso chef Thomas Keller.