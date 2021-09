Chrissy Teigen presume de su nuevo rostro tras retirarse las bolsas de Bichat

Su franqueza le ha traído muchas críticas... pero también multitud de seguidores y seguidoras que apoyan cómo habla del mundo de las celebrities y de sus privilegios desde dentro, sin ocultar absolutamente nada. Por ello Chrissy Teigen no ha dudado en compartir a través de sus redes sociales cómo se acaba de someter a una bichectomía.

La modelo de 35 años tiene acostumbrados a sus fans (y a los de su marido, el cantante John Legend) a revelaciones sobre qué significa vivir con la posición acomodada con la que viven, en la que usan cada especialista y muchos miles de dólares en lucir siempre radiantes y perfectos: ha contado tanto la manera en la que muchas famosas recuperan tan pronto la figura después de dar a luz (rodeadas de nutricionistas, chefs, entrenadores personales, estilistas...) o cómo ella se ha llegado a operar la grasa debajo de las axilas para que los vestidos de tirantes le quedasen mejor.

Y precisamente hablando de grasa, Teigen ha desvelado ahora gracias a unas stories vistas por sus más de 35 millones de followers que recientemente se ha sometido a otro procedimiento estético consistente en retirar las bolsas de Bichat de su cara.

La intención es conseguir una mandíbula mucho más definida, por lo que Chrissy no ha dudado en entrar en quirófano para extirparse esas bolsas de grasa que todos tenemos bajo las mejillas, dejándolas mucho más prominentes. "El doctor Diamond me ha hecho la extracción de grasa bucal en esta zona. Y desde que dejé de beber, la verdad es que estoy viendo los resultados. Y me gusta, todo sea dicho", ha confesado.

La intervención, en la que se extraen los cuerpos adiposos, podía suscitar bastantes críticas, de ahí que Teigen haya querido salir al paso antes que nadie y explicar que por más que pueda ser acusada de frívola, ella ni se arrepiente ni se avergüenza, por lo que no tenía sentido ocultarlo.