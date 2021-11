Sandra Barneda reprende a la madre de Rosario, de 'La isla de las tentaciones 4', por hacer un 'spoiler' involuntario

Este lunes Telecinco estrenó el debate de La isla de las tentaciones 4. La principal cadena de Mediaset echó la casa por la ventana y contó como colaboradores con caras conocidas como Terelu, Suso Álvarez o Kiko Matamoros, además de los rostros más icónicos de las anteriores ediciones del reality como Marina, Lucía o Fani.

También contó con la presencia de amigos y familiares de todos y cada uno de los miembros de las parejas que este año han decidido poner a prueba su amor. Y, una de ellos, fue este lunes una protagonista inesperada. La culpa la tuvo que se fue de la lengua más de la cuenta, aunque fuera involuntariamente.

Ocurrió cuando Sandra Barneda, maestra de ceremonias también en plató, dio paso a madre de Rosario, ya que debatían acaloradamente sobre la relación de su hija con Álvaro. "Mi hija quiere mucho a Álvaro, ya se verá", dijo la madre, emplazando a la audiencia a próximas entregas.

Casi al instante y nada más escucharla, Barneda quiso interrumpir para matizar y lanzar una advertencia: "Aviso para colaboradores, no se puede decir 'se verá', porque son spoilers. Tranquila, porque lo recordaré las veces que haga falta", le dijo a la progenitora de Rosario, que solo alcanzó a pedir perdón. "Han sido los nervios".

Este lunes, además, el programa desveló que Alejandro, participante en el reality como pareja de Tania, había estado con Marina, de La isla de las tentaciones 3.

El joven contó que había ocurrido en 2019, cuando la sevillana ya era novia de Jesús, y que duró unos dos meses. Esto se cortó, según él, cuando conoció a Tania. En ese entonces, pasó a dejar de relacionarse con Marina, que siguió interesada en él: "En 2019 estuvo conmigo de rollo y estaba superenchochada. Conocí a Tania y corté con Marina. No le hablaba siquiera, pasaba de ella. Ella se mosqueó conmigo porque no le fui claro", dijo en un vídeo del reality.

La versión de ella, en cambio, fue muy distinta. La sevillana contó que fue un lío de un mes y que no se terminó nada, porque no había nada. Dijo también que Alejandro no era una mala persona, pero sí alguien muy cerrado de mente y a quien se le iba la fuerza por la boca.