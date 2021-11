Marta López, en 'Ya es mediodía', sobre Miguel Bosé: "Mira en lo que se ha convertido, parece un esperpento"

Miguel Bosé ha mostrado su cara más amable a la prensa durante la presentación de su autobiografía, El hijo del Capitán Trueno. Sin embargo, esta faceta del cantante no fue la que percibieron los periodistas de Viva la vida que, al preguntar al artista por su vida privada, recibieron unas respuestas de lo más desafortunadas.

Bosé se mostró desagradado con el comportamiento de los reporteros que, al preguntarle acerca de Nacho, su expareja, no entendieron nada del comportamiento del cantante. "No insistas, joder", repitió el artista en varias ocasiones mientras se alejaba a paso acelerado de los periodistas.

En la mañana de este lunes, Ya es mediodía ha ofrecido a los espectadores las imágenes captadas por sus compañeros de profesión. Los colaboradores del programa han aprovechado para manifestar su opinión acerca del cantante y sus constantes cambios de humor con la prensa. "Echaba de menos ver a este Miguel Bosé más 'tocapelotas'", ha señalado Miguel Ángel Nicolás.

Ante las palabras de su compañero, Marta López no ha podido evitar mostrar su indignación: "¿Te ha gustado verlo? A mí me parece superdesagradable. Él se ha vuelto así de repente, porque nosotros hemos conocido a Miguel Bosé toda la vida. Lo que pasa es que el artista que ha sido y las canciones que nos sabemos todos, ahora mira en lo que se ha convertido. Parece un esperpento".

Alba Carrillo, sin embargo, ha defendido el comportamiento del cantante recordando que "los artistas también son personas", a lo que López ha apuntado: "Tienes que respetar a la prensa. La educación no se pierde ni a las seis de la tarde ni a las ocho". Carrillo ha continuado con su defensa de Bosé escudándose en que acababa de presentar su libro, en el que narra su infancia, y que es "un hombre que está profundamente atormentado".

Miguel Ángel Nicolás ha agregado: "Miguel Bosé ha tenido una infancia muy fácil. Problemas en la infancia tiene mucha gente, pero ha sido una persona con dinero, que se ha criado conociendo a la gente más interesante del mundo. Después ha podido hacer la carrera que ha querido, ha conocido el amor, ha tenido dinero. Entonces, que ahora venda que es un pobre desgraciado..."

Marta López ha vuelto a señalar: "¿Qué tiene que ver que sea un tío culto si luego viene un compañero nuestro y lo manda a la mierda? Eso no se puede hacer". Carrillo, alterada, ha respondido que el comportamiento de los reporteros no fue el adecuado puesto que le preguntaron por su expareja, a lo que López ha sentenciado: "¿Y por qué quieres que te preguntemos?". "Es un genio", ha espetado Alba para que, después, Marta haya añadido que "ha sido" un genio.

Miguel Ángel Nicolás ha subrayado que el cantante podría haber respondido con más mano izquierda a los compañeros de la prensa y, como ejemplo, ha dicho: "Acabo de salir de la rueda de prensa, entiendo vuestro interés. Sabéis que de mi vida privada actual no hablo, de la pasada sí porque tengo que rentabilizarla. Cuando escriba la segunda parte, hablo de Nacho Palau, lo leéis y os contesto". "No tiene ningún sentido tratar mal a los reporteros. Te molesten o no te molesten. Eso es así", ha sentenciado Sonsoles Ónega.