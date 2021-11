Se entera de que gana 2,3 millones en la lotería y se lo oculta a su marido para que lleve tranquilo a los niños al colegio

Quien más y quien menos ha soñado alguna vez con que le toque un premio millonario en alguno de los juegos de azar que englobamos bajo el nombre de lotería, en sus distintas variantes.

En esas ensoñaciones uno trata de imaginar cómo reaccionará al conocer la noticia: saltar, gritar, cantar, abrazarse a los seres queridos... Pero la reacción de Andrea Law, una británica que acaba de ganar 2 millones de libras (2,3 millones de euros), fue una auténtica exhibición de sangre fría.

La mujer, de 43 años, se acostó temprano la noche del sorteo porque sufría de dolor de muelas. Cuando Andrea, que trabaja como relaciones públicas, se despertó a la mañana siguiente y revisó su cuenta en la aplicación de la National Lottery, se sorprendió al descubrir que había obtenido el premio de 2 millones de libras.

"Estaba en la cama cuando revisé el boleto en mi cuenta en línea de la Lotería Nacional. Miré mi teléfono, vi la increíble cantidad de ingresos y simplemente lo dejé. No sabía qué hacer, estaba muy sorprendida", confiesa Andrea en declaraciones recogidas por el Mirror.

"Luego, mi hijo entró y preguntó dónde estaba su uniforme escolar, así que volví a la realidad. Lo dejé preparado para la escuela y se fue con mi esposo. Yo volví arriba y revisé el boleto nuevamente", explica Andrea.

Pero la nueva millonaria guardó el secreto, al menos durante un rato: "No le dije nada a Mike (su marido) de inmediato porque tenía que conducir y llevar a los niños a la escuela. ¡Habría terminado en un seto, soñando despierto con la victoria si se lo hubiera dicho antes de que se fuera!", razona la mujer.

"Me pareció el viaje más largo de mi vida mientras esperaba que llegara a casa, y eso que la escuela de los niños está a solo cuatro minutos de distancia", prosigue la mujer. "Cuando Mike finalmente regresó, le dije que tenía algo que decirle: me temblaban las manos y él parecía preocupado. Cuando le dije que había ganado en la Lotería Nacional, no pudo entenderlo y asumió que era una estafa", añade.

Ahora, plenamente conscientes del premio, los Law tienen muchos planes. "Los últimos 18 meses han sido duros para nosotros, como lo han sido para todos. Perdimos a varios miembros cercanos de la familia, incluida la madre de Mike, el año pasado de repente, lo cual fue increíblemente difícil para todos nosotros", revela Andrea.

El matrimonio no tiene ninguna intención de dejar de trabajar: "No se trata de casas y coches, se trata de mantener los pies en la tierra y pasar un tiempo maravilloso con las personas que amamos", razona Andrea.

"La enorme presión para pagar una hipoteca ha desaparecido y eso significa que podemos concentrarnos en crear recuerdos", dice. El primer recuerdo que la familia planea hacer es un viaje a Grecia el próximo verano, revelan.