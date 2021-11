México premia el sarcasmo feminista de Magola (Nani)

Los lectores de 20minutos tienen una cita con ella todas las semanas en la sección de Opinión de este diario, pero pocos identificarían por su nombre real a Adriana Mosquera, la ilustradora que bajo el pseudónimo de Nani da vida al feminismo reivindicativo de Magola, su personaje.

Ella y su "alter ego" saltan ahora a las páginas del periódico con motivo del premio que esta caricaturista colombiana asentada en España recogerá a principios de diciembre en la Feria del Libro de Guadalajara (México) –la más prestigiosa del sector–, y que supone un reconocimiento a su trayectoria de entrega, lucha y reivindicación. "En los 19 años de vida del galardón solo se ha premiado a dos mujeres, a mí este año y antes a Maitena", cuenta emocionada la ilustradora al otro lado del teléfono. Antes recibieron el galardón grandes nombres de la caricatura hispana como Quino y Rius.

Para ella es especialmente importante este reconocimiento: "Hay más machismo al otro lado del charco, sin lugar a dudas. Es el mismo machismo, pero está más acentuado en América Latina, y en México es brutal. El premio es un espaldarazo al tema que toco, porque no es fácil denunciar el machismo en México", afirma mientras repasa la realidad de los feminicidios en ese país –donde entre enero y mayo de 2021 fueron asesinadas 423 mujeres–. "Aquí digo muchas cosas que allí no podría decir porque estaría amenazada. Me he ido mimetizando con Magola, me ha servido de terapia psicológica", admite la ilustradora.

Lo cierto es que Magola "es la contradicción de todo eso que en Colombia nos exigen a las mujeres que tenemos que ser", relata. "Luego, cuando llegué a España vi que Magola no solo es antagónica en Colombia. Funciona para muchos más sitios". Y aclara las características del personaje que la ha hecho merecedora del premio Catrina: "Magola es plana, no se ha operado la nariz, no tiene curvas y lleva vestidos totalmente rectos... Además tiene el pelo oscuro y, por supuesto, no se depila las piernas", sentencia sobre su personaje, una caricatura que nació en 1993 durante un concurso callejero en Bogotá. "Yo era la única mujer y todo lo que había dibujado sobre la pared eran heroínas tipo Marvel. Opté por hacer algo distinto". Y resultó.

Desde entonces, Nani –a través de la irreverente Magola– combate sin descanso el machismo rampante. "El machismo no es nada más que una inseguridad del macho, el miedo a perder el poder y el dominio sobre la otra persona". Y en su reflexión es consciente de que queda mucho por hacer: "Hay mujeres machistas que crían con cánones de machismo. Son mujeres sumisas que tienen miedo a perder a su pareja y entran en el juego".

En esta lucha, Adriana Mosquera es de las que involucra a los hombres (la otra mitad del planeta). "Mi marido es feminista. Los dos hemos aprendido y crecido en la evolución de esa idea. Nos hemos dado cuenta de que ser feminista es la única forma de que una sociedad cambie y evolucione y de que haya paridad".

La ilustradora lo dice convencida a pesar de lo denostado del término en algunos ambientes. "Es vergonzoso decir que eres racista, pero si preguntas si eres feminista... mucha gente te dice que no. Es sorprendente porque el racismo tiene las mismas bases que el machismo. Niega la capacidad de la mujer para pensar, opinar, elegir o trabajar. Es lo mismo que se hacía con los esclavos", asevera.

Sobre su propia experiencia, Nani, madre de un hijo de 27 años, confía en haber trasladado su legado. "Él [por su hijo] todavía no sabe que es feminista, pero es un hombre respetuoso con las mujeres que no ve la diferencia en que su padre trabaje dentro de casa y su madre lo haga fuera".

Viñeta publicada el viernes 03 de septiembre de 2021. Nani

A pesar de los avances, esta caricaturista colombiana está pegada a la actualidad y no duda en reconocer los muchos y poderosos retrocesos que sufre la causa de las mujeres a lo largo y ancho del planeta: "Lo de Afganistán... es retroceder al Paleolítico, por miedo. No sé adónde van a llegar porque los talibán se imponen con violencia. Imponen su voluntad por la fuerza, desprecian el valor de la mujer y la someten a su voluntad", reflexiona la artista.

En Afganistán con las armas pero, mucho más cerca, Nani también es consciente de las amenazas que afronta el feminismo día a día y cómo vislumbra su futuro entre las nuevas generaciones: "No hay duda de que hemos avanzado, pero el ser humano es inseguro por naturaleza y cuando las nuevas generaciones empiezan a relacionarse, vuelven a caer en los clichés de antes"