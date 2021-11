Este jueves 11 de noviembre, Telecinco emitió una nueva entrega de Secret Story: la casa de los secretos. Presentada por Jorge Javier Vázquez, la gala albergó una nueva expulsión del reality.

Esta terminó siendo Cynthia Martínez, pues la audiencia salvó a Sandra Pica. Julen de la Guerra, el tercer nominado, fue salvado este martes en Secret Story: cuenta atrás. Ya en plató, y muy emocionada, la joven rompió a llorar al despedirse de Isabel Rábago, asegurando que le había robado el corazón.

De esta manera, ambas dejaron claro que el bache de la gala presentada por Carlos Sobera, cuando discutieron y Rábago amenazó con abandonar el formato, había quedado atrás. Poco antes de saberse la nueva expulsada, Martínez tuvo una conversación sobre ese conflicto con Jorge Javier Vázquez.

"¿De verdad después de lo que hemos visto piensas que está solucionado? ¿Crees que está todo arreglado con Isabel Rábago?", preguntó el presentador escéptico, sembrando la duda. Sin embargo, sus palabras no despertaron las suspicacias en la concursante, que le quitó importancia a la discusión.

"No me esperaba una bronca a ese nivel, pero estábamos muy nerviosas. La bronca con Adara Molinero no ayudó para esa conversación que teníamos pendiente, pero no ha habido ningún conflicto. La gente discute y luego se arregla. Todo está tranquilo como antes y la quiero de verdad", zanjó el tema la joven.