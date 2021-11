El marido de Isabel Rábago interviene en 'Secret Story' para frenar su amenaza de abandonar el concurso

Este martes 9 de noviembre, Telecinco emitió una nueva entrega de Secret Story: cuenta atrás. Se trató de un programa lleno de conflictos después de que se reencontraran los concursantes con los aspirantes a la repesca: Adara Molinero, Miguel Frigenti y Lucía Pariente.

Tanto es así, que hubo enfrentamiento hasta entre dos de las personas más unidas de la casa desde que comenzó el concurso: Cynthia Martínez e Isabel Rábago.

Esta última se quedó destruida después de un ataque de Molinero y de que su amiga no la defendiera. Por su parte, Cynthia también reclamó más apoyo de su compañera durante su semana de nominación, aunque la más afectada fue Rábago.

Tanto es así, que ni siquiera contestó cuando Carlos Sobera trató de hablar con ella para transmitirle los ánimos que le faltaban mientras lloraba en el cubo. Ante situaciones de emergencia, medidas de emergencia.

El programa se puso en contacto con el marido de Isabel Rábago pues, según Terelu Campos, quería hablar con su pareja para ayudar a tranquilizarla y a borrar de su cabeza los planes de abandono. Y así fue. Carlos, pues así se llama su pareja, intervino por primera vez en un formato de televisión ante la gravedad de lo que estaba viendo.

"Estamos muy orgullosos. Te quiero, te queremos, estate tranquila. Me encanta verte reír y desde fuera te apoyamos todos. Tus amigos no sabes cómo aprecian cómo eres. Da igual lo que digan o dejen de decir. Eres la mejor persona que he conocido en esta vida", comenzó Carlos.

Por su parte, Rábago recalcó lo mucho que le hacía falta su pareja y agradeció el gesto de ponerla en contacto con ella. Por último, y aunque reconoció lo perdida que se sentía en la casa, decidió seguir intentando llegar a la final.