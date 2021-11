Ed Sheeran revela en 'El hormiguero' el sorprendente regalo que le hizo a Elton John por su cumpleaños

El hormiguero cerró una de las semanas con más invitados internacionales recibiendo a Ed Sheeran este jueves (tras Nicki Nicole -argentina- el lunes y Freddie Highmore -británico- el miércoles).

El cantante acudió al programa de Antena 3 para presentar su último disco, Equals, y comentó con Pablo Motos los tres formatos (vinilo, cd y casete) en que se ha publicado y su experiencia tras superar la covid.

El presentador también quiso destacar que su invitado tenía la intención de grabar una canción de Navidad con Elton John: "Íbamos a hacer una canción en el 2023", contó el británico.

"Pero murió un amigo mío y me di cuenta de que la vida se acaba, así que pensé por qué no hacerla ya y la hemos grabado, sale en unas semanas", comentó el invitado.

Motos señaló que "hace poco fue el cumpleaños de Elton John: ¿Qué le regalas a una persona que tiene de todo?". Sheeran explicó que "Elton tiene un sentido del humor bastante macabro y tiene dinero para comprarse lo que quiera".

"Quería regalarle algo que fuera realmente original. Tengo un amigo cantero, le encargué un pene de mármol gigante y se lo envié a Elton", afirmó entre risas el cantante.

El artista entró en más detalles del regalo: "Había tallado 'Felicidades, cabrón' y se lo mandé. Pero no tuve respuesta y me preocupé pensando que me había pasado, que le había sentado mal... De pronto me llamó y me dijo que le encantaba”.

Ser padre le cambió la vida

El valenciano continuó con la entrevista y le preguntó a Sheeran si con 30 años se consideraba mayor: "Ahora he tenido que madurar por tener una hija, ya no me acuesto a las 5 de la mañana ni me levanto a las 4 de la tarde", comentó el cantante.

Ese cambio también lo ha sufrido su alimentación, llevando una vida más sana: "Cuando fui padre tuve que dejar de beber para estar espabilado por la noche porque la niña se levantaba, además empecé a beber más agua, me sentía mejor, la gente me decía que estaba muy bien... Fue un proceso", aseguró.

Sorprendido, Motos quiso saber cuánto alcohol bebía en un día normal: "Un día tonto, dos botellas de vino. Ahora me gustan más las medias botellas de vino", reconoció el británico

"Un día a la semana me voy a cenar con mi mujer y está prohibido hablar de nuestra hija. Tienes que tener por lo menos un día a la semana como novios, en cuanto sale la niña en la conversación, lo cortamos", afirmó.

Siguiendo con el tema de la niña, el valenciano le preguntó: "¿Cómo te gustaría que te recordara tu hija?", a lo que Sheeran contestó: "No como estrella del pop, el mundo entero me ve así y yo quiero que ella me recuerde como papá".