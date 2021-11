Freddie Highmore sorprende a Pablo Motos con su nivel de castellano: "¡No ha hecho falta traducción!"

El hormiguero contó este miércoles con una nueva visita internacional (tras la de la argentina Nicki Nicole el lunes), la del actor británico Freddie Highmore, conocido en España por su papel en la serie de Mediaset The good doctor.

El invitado, que ha participado en películas como Charlie y la fábrica de chocolate, Un buen año, La brújula dorada o Las crónicas de Spiderwick, presentó en el programa de Antena 3 su nuevo filme, Way Down, dirigida por Jaume Balagueró y que se estrena el 12 de noviembre en los cines.

Highmore sorprendió a Pablo Motos por su buen manejo del castellano: "Estudié en Madrid un curso de mi carrera, viví en el barrio de Fuencarral, cerca de la Plaza de Olavide. Trabajaba en un despacho de abogados de becario", recordó.

"Me siento londinense y madrileño, pero no tengo un equipo de fútbol preferido. Eso sí, no me gusta el Barcelona, pero porque mi equipo en Inglaterra es el Arsenal y nos ganaron la final de la Champions en 2006", afirmó el británico.