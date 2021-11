Espantada de la izquierda en la Asamblea tras una polémica por el hermano de Ayuso

La presidenta de la Asamblea de Madrid, María Eugenia Carballedo, ha expulsado este jueves de la Cámara a la diputada socialista María del Carmen López, al mencionar al hermano de la mandataria regional, Isabel Díaz Ayuso, que según ha asegurado "se dedica a ir por los hospitales a sugerir a las unidades de contratación a qué empresa hay que contratar". López no ha retirado esas palabras tras pedírselo Carballedo y la discusión resultante ha derivado en su expulsión. Tras ello, todos los diputados de la oposición en la Asamblea (Más Madrid, PSOE, Vox y Unidas Podemos) han abandonado el Pleno monográfico.

"Dedíquense ustedes al hermano de la señora Ayuso, que sí que se dedica a ir por los hospitales a sugerir a las unidades de contratación a qué empresa hay que contratar", ha sostenido la socialista, refiriéndose a lo que, a su parecer, el Gobierno regional debería vigilar este aspecto en materia de contratación.

En este punto, Carballedo ha alegado que la parlamentaria ha hecho una alusión directa a un familiar de Ayuso "no con palabras amables sino con palabras muy graves, no se me ocurre nada más en contra de lo que es la cortesía parlamentaria" y que "es un deber" aplicar el reglamento.

En este punto, le ha llamado primero al orden y después le ha pedido que retirara la afirmación sobre el hermano de la presidenta. A esto, López ha respondido que no lo iba a hacer: "Presidenta, no lo voy a retirar, y me gustaría que la misma actitud que tiene usted aquí hoy la tuviera usted hoy con la presidenta de la Comunidad que nos insulta", ha contestado, lo que ha provocado que Carballedo le llamase dos veces más al orden, lo que, según el reglamento, constituye la expulsión del Pleno. "Recoja usted lo que tenga que recoger y abandone el hemiciclo", ha ordenado la presidenta de la Cámara.

"Se llama libertad de expresión", ha exclamado desde su escaño Irene Lozano (PSOE), mientras su compañera recogía sus pertenencias mientras Carballedo la miraba con estupefacción.

En ese momento, primero los diputados socialistas, después los de Más Madrid y por último los de Unidas Podemos, han abandonado el hemiciclo dejando solos al Partido Popular y Vox, lo que ha provocado la interrupción de esta sesión plenaria, hasta nueva orden.

De todos los grupos parlamentarios de la oposición, el único que no ha abandonado el hemiciclo en ese momento ha sido el diputado de Más Madrid, Alberto Oliver, a quien le tocaba intervenir en el debate, y quien ha subido al atril únicamente para trasladar su solidaridad ante el "bochornoso episodio" vivido.