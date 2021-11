El VII Cicle de cinema valencià actual projecta a la Sala SGAE Centre Cultural quatre llargmetratges

Les sessions seran en la Sala SGAE Centre Cultural de València a les 18.00 hores i l'entrada és gratuïta prèvia inscripció. El programa inclou un total de quatre llargmetratges produïts en 2021 i firmats per autores i autors de la Comunitat Valenciana. D'aquesta manera, es pretén donar suport i difondre algunes de les més recents produccions del panorama audiovisual valencià. A més, els creadors de les pel·lícules seran els encarregats de presentar-les al públic.

La mostra s'obrirà el dijous 18 de novembre amb la projecció de 'Las consecuencias'. Es tracta d'un thriller emocional de la directora i guionista Claudia Pinte que està rebent un excel·lent acolliment per part del públic i la crítica en els festivals especialitzats.

Així, en el 24 Festival de Màlaga es va alçar amb les Biznagas de Plata a la Mejor Interpretación Femenina de Reparto (pel treball de l'actriu María Romanillos) i el Premi Especial del Jurado de la Crítica. A més, el 36º Festival Internacional de Cinema a Guadalajara (Mèxic), en l'apartat de Llargmetratges Iberoamericans de Ficció, li va atorgar el Premi Mayahuel a la Millor Actriu (María Romanillos). El llargmetratge narra, en paraules de la realitzadora, "la història d'una família en erupció", i està protagonitzat per Juana Acosta, Alfredo Castro, Carme Elias i l'esmentada debutant María Romanillos.

El 25 de novembre li tocarà el torn a 'Here comes the sun', un documental d'Óscar Bernàcer en el qual, a partir de la irrupció de la pandèmia de la covid-19, es reflexiona sobre el naixement i desenvolupament del turisme de sol i platja en el litoral valencià.

La pel·lícula compta amb les intervencions de, entre altres especialistes, Raquel Huete (directora del Centre de Formació Contínua i investigadora de l'Institut Universitari d'Investigacions Turístiques de la Universitat d'Alacant), Ana Moreno Garrido (doctora en Història Contemporània per la Universitat Complutense de Madrid i especialista en turisme espanyol del primer terç del segle XX), Juan López d'Uralde (activista i polític ecologista espanyol, actual diputat d'Unides Podem) i Luis del Romero (geògraf, investigador i activista, professor de la Universitat de València en Turisme i Ciències Ambientals).

CIÈNCIA FICCIÓ

El cicle de cinema valencià actual prosseguirà el 2 de desembre amb la projecció de la pel·lícula de ciència ficció i terror 'Visitante'. És el primer llargmetratge del director i guionista Alberto Evangelio, i es va estrenar oficialment en la 54 edició del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya-Sitges 2021.

La pel·lícula, que ha passat també per certàmens com la Mostra de València-Cinema del Mediterrani o el Fancine-Festival de Cinema Fantàstic de la Universitat de Màlaga, està protagonitzada per Iria del Río, Miquel Fernández, Jan Cornet i Sandra Cervera.

Finalment, 'Carceller. El hombre que murió dos veces', del cineasta Ricardo Macián, tancarà el cicle de cinema valencià el dijous 9 de desembre. Es va estrenar el passat mes d'octubre en la secció DOC Espanya de la 66ª Setmana Internacional de Cinema de Valladolid-Seminci i recupera la figura de Vicente Miguel Carceller, editor compromès amb la República que va arribar a vendre mig milió d'exemplars setmanals del seu setmanari satíric 'La Traca'.

En la pel·lícula intervenen investigadors i familiars, i de la mà del dramaturg Manuel Molins es mostren les diferents facetes de l'editor (hedonista, transgressor, combatiu), a través d'actors com Paco Alegre, Lola Moltó o Bruno Tamarit, entre uns altres.