Marta Riesco, señalada en la crisis de Antonio David y Olga Moreno, ficha por 'Ya son las ocho' como colaboradora fija

Ya son las ocho aterrizará el próximo lunes 15 de noviembre en la parrilla de Telecinco. El nuevo programa de Mediaset, que remodela la tarde de su cadena principal para poder competir en esa franja con el invencible Pasapalabra, ha anunciado a su plantel de colaboradores.

Entre ellos se encuentran caras conocidas de su edición de mediodía como Miguel Ángel Nicolás, Rosa Benito y Jorge Pérez. Pero, además, se ha sumado un nombre nuevo, el de Marta Riesco.

La reportera de El programa de Ana Rosa da el salto como colaboradora fija y lo hace después de la tormenta causada por los rumores que la relacionaban con Antonio David Flores y que decían que ella había sido el detonante de la ruptura del ex guardia civil y Olga Moreno.

La periodista ya dejó claro, a través de boca de Ana Rosa Quintana, que ella no es un personaje público, como para situarse en el foco mediático. "Llevo diez años ejerciendo el periodismo y amo mi profesión. Mi trabajo me avala: reportajes, exclusivas durante años... Y esto, lamentablemente, ha quedado en un segundo plano durante estos días. Algunos compañeros de profesión han aludido a mi profesión desde el ámbito privado", rezaban las primeras líneas del texto, que continuaba: "Quiero recordarles que no soy un personaje público. No quiero entrar en un debate público".

El propio Antonio David salió ante los medios a defender a la reportera. "Han señalado con la letra escarlata a una persona, una compañera periodista, sin ningún tipo de prueba, diciendo que ha sido el detonante de mi separación, lo cual es absolutamente falso".

Según explicó Riesco, a pesar de la situación que vive se encuentra "superfeliz y muy bien".

Respecto a su amistad con la hija de Antonio David, Rocío Flores, la reportera ha indicado siempre que "está todo fenomenal", acallando así los rumores de que su relación podría haberse roto.