Antonio David amenaza con demandar a María Patiño y 'Socialité': "El daño que me estáis haciendo lo tenéis que pagar"

A pesar de su despido de la televisión hace más de medio año, Antonio David no ha dejado de copar titulares con sus múltiples noticias, como su reciente separación de Olga Moreno y su supuesta relación con Marta Riesco. Sin embargo, hay otro suceso que recientemente fue desmentido en Socialité, algo que ha hecho que el exguardia civil haya anunciado medidas legales contra el programa.

María Patiño aseguró a finales de octubre que fue el propio Antonio David quien colgó los carteles en los que lo llamaban "maltratador" en Málaga, cerca del colegio de su hija Lola. Según la periodista, solo fueron tres o cuatro papeles los que se colgaron, y las cámaras de seguridad habrían revelado que fue él quien los puso.

Pero este martes, el ex de Rocío Carrasco utilizó su canal de YouTube para desmentir esta información de forma tajante, de hecho, anunció medidas legales contra la presentadora y la productora, La Fábrica de la Tele (la misma que la de Sálvame).

"El daño que me estáis haciendo a mí y a mi familia lo tenéis que pagar y para eso está la vía judicial", declaró. "Todo lo que cuentan es falso, es mentira, no tienen forma de demostrar absolutamente nada porque no ha habido juicio".

"Os han mentido", sentenció dirigiéndose directamente a los espectadores. Y es que Antonio David, en un vídeo anterior, les dio 48 horas al programa para que mostraran la documentación que demostraría esta información, pero como no lo hicieron, volvió a grabar anunciando las medidas legales que tomará.

"La mentira tiene que parar ya. Mentís para hacerme daño a mí y para hacer daño a mi familia, ese es vuestro único objetivo. Vuestro objetivo no es informar, porque informar incluye decir la verdad", añadió.

Además, Antonio David asegura que no va a retirar ninguna demanda a pesar del "acoso" al que le está sometiendo La Fábrica de la Tele, y considera que esta "mentira" de María Patiño y Socialité es la manera que tiene la productora de "tomar represalias" por el juicio por despido improcedente que el exguardia civil ganó.