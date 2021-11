El laberinto invisible de 'caños de fuego' del volcán de La Palma: "Es como una trenza con tubos gruesos y finos"

La colada de lava del volcán de La Palma situada al sur de la montaña de Todoque que alcanzó el mar en la playa de Los Guirres ha formado un nuevo delta lávico. Como sucedió a finales de septiembre, el volcán le ha ganado el pulso al mar y ahora geólogos y vulcanólogos cree que se podría formar de nuevo de un gran tubo lávico o volcánico, una especie de tubería natural de roca volcánica por la que circula la lava desde el edificio volcánico hasta el mar.

De confirmarse finalmente su formación, se trataría de la segunda gran cavidad que se produciría desde la erupción del pasado 19 de septiembre. Por el momento, los expertos solo han localizado un gran tubo, en la colada principal, antes de la montaña de Todoque, pero es no significa que no se hayan formado, aunque no sean visibles desde el exterior, más 'caños de fuego', nombre con el que se conoce en la zona a estos tubos de lava. De hecho, sus estructuras pueden ir más allá de un tubo lineal y formar una especie de laberinto o una compleja red de cavidades interconectadas a diferentes niveles.

En las propias islas Canarias hay varios ejemplos de antiguos tubos lávicos que en la actualidad se muestran como cuevas en la superficie, como La Cueva del Viento, en Tenerife, o los Jameos del Agua, de Lanzarote.

"Lo que se ha formado por ahora es un gran tubo volcánico que a su vez está compuesto por otros tubos que se ha ido poniendo unos sobre otros", explica Octavio Fernández Lorenzo, vicepresidente Federación Canaria de Espeleología, quien aclara que" este tubo tiene ramificaciones" por lo que "es posible que no lo veamos desde fuera y que la lava salga en otro punto distinto al del tubo principal".

"Se trata de un entramado complicado parecido a una trenza, con tubos más gruesos y otros más finos. Hay veces que la lava en su camino se encuentra con un cuello de botella y busca otros caminos, como ocurrió en la colada de 1949, formando una topografía nueva", añade Fernández Lorenzo.

Este experto confirma que la gran mayoría de los tubos volcánicos se está formando por el mecanismo más común de enfriamiento de la capa superior, aunque no se atreve a afirmar categóricamente que esta sea la tónica habitual en la zona, ya que existen pocos antecedentes con los que comparar. "En 1971, en la erupción del Teneguía, no se formaron tubos volcánicos. Sí en 1949, pero ahora las lavas no son tan fluidas como las del volcán de San Juan", precisa.

Tubo volcánico CARLOS GÁMEZ

Los tubos volcánicos se producen al solidificarse la lava que entra en contacto con el aire, mucho más frío. Se forma una costra mientras en el interior sigue fluyendo la lava de la colada. Este fenómeno geológico puede derivar en la formación de galerías subterráneas y cuevas volcánicas, cuando la lava se drena del todo y la parte interior de la costra también se seca.

La formación de un tubo lávico es, en principio, una buena noticia para la control de un volcán, dado que provoca que la lava se desplace por él, haciendo más difícil que la lava que discurre sufra desviaciones en su recorrido hacia el mar. De este modo, se puede fijar más fácilmente el perímetro de la lava y evitar nuevas afectaciones.