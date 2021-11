Almussafes eliminarà el torn de nit en la planta de vehicles en 2022

La direcció de Ford Almussafes va comunicar ahir dimarts als representants dels treballadors que ja no hi haurà torn de nit en les plantes de fabricació de vehicles a partir del pròxim l'1 de gener de 2022, segons van informar fonts sindicals. La multinacional estatunidenca va confirmar la mesura en la mesa de diàleg setmanal oberta amb el Comité d'Empresa per a aconseguir un acord d'electrificació, en el marc del redisseny del negoci de Ford a Europa amb menys models i centrat en els híbrids i elèctrics.

El secretari general del Comité d'Empresa i portaveu d'UGT en Ford Almussafes, José Luis Parra, va mostrar ahir la seua «preocupació pel possible excedent» de plantilla que això puga provocar tant en Ford com en la resta del polígon industrial, entre les empreses auxiliars que depenen de l'automoció.

A més, la direcció de Ford «ha continuat insistint en la reducció salarial com a punt fonamental per a guanyar competitivitat», va explicar també Parra. No obstant això, «a pesar que aquesta mesura s'està imposant en el conjunt del sector automobilístic, des d'UGT continuarem treballant per a aconseguir un acord que protegisca l'estatus dels treballadors de Ford en moments de gran incertesa i inestabilitat, com estem veient, amb els constants canvis que s'estan produint en l'ERTO per la falta de components», va asseverar el responsable sindical.

José Luis Parra va assegurar que continuaran «treballant en la mesa de negociació per a aconseguir un acord per l'electrificació, perquè sense càrrega de treball no podrem negociar cap mena de condició laboral».

Quant al teletreball, la fàbrica ha presentat una proposta «insuficient per al que UGT ve demandant des d'abans de la pandèmia». Per al sindicat, «és fonamental una compensació econòmica per als companys i companyes en modalitat de teletreball», va apuntar.

D'altra banda, la direcció de la multinacional en aquests moments no contempla la negociació proposada pel sindicat UGT sobre els 30 treballadors de la planta de motors que anaven a prejubilar-se a través de l'expedient de regulació d'ocupació (ERO) acordat durant el mes d'abril passat, però l'eixida dels quals ha sigut «congelada» amb motiu del llançament del nou motor híbrid.

Per part seua, el portaveu de STM-Intersindical, Daniel Portillo, va lamentar que l'empresa insistisca en «la importància que la plantilla de Ford Almussafes treballe més i cobre menys per a ser una fàbrica més competitiva», i va advertir que per al sindicat continuaran sent «línies roges la retallada de drets laborals i econòmics». «Nosaltres per ací no anirem», va sentenciar. En la seua opinió, és la direcció de la companyia la que ha de «posar-se les piles per a portar càrrega de treball».

Des de CGT van plantejar l'eixida de la cadena de muntatge i dels llocs de treball més durs dels treballadors amb més de 50 anys i la seua recol·locació en llocs de treball que requerisquen un menor esforç físic, i van demanar la creació de llocs de treball indirectes que permeten la recol·locació de treballadors amb limitacions mèdiques, una proposta que l'empresa no accepta, segons va lamentar ahir el propi sindicat.

Un exercici plagat d'ERTO

En el que va d'any, la fàbrica valenciana acumula dues pròrrogues d'un ERTO anterior motivat per la Covid i tres nous ERTO a causa de l'escassetat de semiconductors. La primera pròrroga va ser el 27 de gener, encara per la pandèmia, però la segona, l'11 de març, ja va tindre el seu origen, per primera vegada, en els problemes de subministrament. A partir d'ací, els tres nous ERTO (de 26 d'abril, 25 de juny i el vigent, del 30 de setembre) han tingut tots el mateix origen, els semiconductors, recorden des de STM. El vigent porta ja cinc canvis.