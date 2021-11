Un corredor verd sense cotxes d'un quilòmetre de longitud ocuparà l'actual platja de vies de València

La nova avinguda Federico García Lorca, que ocuparà els terrenys alliberats pel soterrament de les vies del ferrocarril entre la ronda sud i el Parc Central, no serà un bulevard pel qual circulen cotxes, sinó un gran corredor verd des de la ronda sud fins a l'actual viaducte de Giorgeta (que serà demolit), amb dos carrils bici en els seus laterals.

El plantejament inicial, de 2006, va configurar una avinguda amb zona enjardinada en el centre i vials en els laterals, similar a les grans vies, per a evolucionar després a un model amb zones verdes en les franges laterals i vials en el centre. Finalment, l'Ajuntament de València ha optat per seguir a gran escala el model del Parc Lineal de Benimàmet, on un corredor verd d'ús ciutadà va substituir a les vies fèrries d'FGV després del seu soterrament.

El nou disseny, presentat aquest dimarts per l'alcalde de València, Joan Ribó, al costat dels responsables de Desenvolupament Urbà, la vicealcaldessa Sandra Gómez, i Mobilitat Sostenible, Giuseppe Grezzi, passa per no construir una nova autopista urbana cap al centre, però garantint alhora l'accessibilitat a les actuals i futures zones residencials pel carrer Sant Vicent i la carrera de Malilla, tant en vehicle privat com en transport públic.

Estat actual de la platja de vies fèrries de València. AYTO. VLC

L'alcalde, Joan Ribó, ha ressaltat la importància d'aquesta iniciativa posant-la al mateix nivell que la protecció de l'Albufera i la recuperació de l'antic llit del Túria després de les mobilitzacions veïnals i ciutadanes. "No som il·luminats, el que fem és una cosa que s'ha fet en Benimàmet, i també a Berlín, a Madrid, a Barcelona... És la nova tendència. La idea és molt senzilla: de bulevard per a cotxes a zona verda per a les persones. És un canvi bastant senzill: si abans no anaven cotxes, per què posar-los ara? El més raonable és fer una ciutat més verda, saludable i sostenible", ha afirmat.

El soterrament del canal d'accés ferroviari, que suposarà una inversió de 400 milions d'euros (sufragada al 50% per l'Estat, 25% Generalitat i 25% Ajuntament), comportarà l'alliberament d'una superfície de 49.000 metres quadrats, o cosa que és el mateix, d'1 quilòmetre de llarg per 80 metres d'ample. Després de la presentació del projecte bàsic al juliol de 2021, està previst que al gener de 2022 estiga a punt el projecte d'execució, les obres del qual podrien començar al començament de 2023. Es tracta d'una obra complexa que es dividirà en nou fases, per la qual cosa el Govern municipal confia a anar solapant la construcció del corredor verd conforme s'avance amb el soterrament de les vies.

En aquesta línia, la vicealcaldessa i responsable de Desenvolupament Urbà, Sandra Gómez, ha explicat que el disseny del corredor verd Federico García Lorca es decidirà en un concurs d'idees. "S'ha pactat amb Adif aprofitar el lapse de temps que queda fins a la licitació del projecte per a traure el concurs d'idees. Després, a mesura que s'executen les nou fases del canal d'accés, es pot anar executant les obres del corredor verd", ha detallat.

Aquesta operació inclourà també els PAI de Sant Marcel·lí i del Parc Central, on hi ha previstos uns 5.000 habitatges (tant en Malilla com en la part de Sant Vicent), i es completarà amb la urbanització de les antigues casernes d'Enginyers (ja en marxa per part del Govern central) i d'Artilleria, la qual cosa suposarà una transformació urbana pendent en els barris del sud. Així, es configurarà un eix que anirà des del Parc Central fins a Vara de Quart i el nou llit del Túria. També contemplarà el soterrament de la línia C3 de Rodalia de Renfe, que divideix la zona sud de la ciutat.

El futur pulmó verd longitudinal tindrà un entorn “el més amable i pacificat possible”, segons ha dit l'edil de Mobilitat, Giuseppe Grezzi, qui ha explicat que tindrà dos carrils bici bidireccionals de fins a tres metres d'amplària, un en cada franja lateral. Les voreres mesuraran entre 6 i 12 metres d'ample i es plantaran arbres. Això sí, tenint en compte que serà sobre una llosa ferroviària.

Pel que respecta a la connexió de les avingudes Giorgeta i Peris i Valero, que actualment es realitza mitjançant el viaducte, serà a nivell de sòl, una vegada derrocat el pas elevat. En aquest punt sí que es conservarà el trànsit de vehicles privats motoritzats, amb dos carrils per sentit, i també s'habilitarà un carril bici que formarà part del segon anell ciclista en el disseny i la implementació del qual treballa l'Ajuntament de València.