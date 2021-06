Comencen les obres d'urbanització de l'antiga caserna d'Enginyers de València per a construir 438 habitatges de lloguer

Les obres d'urbanització dels terrenys de l'antiga caserna d'Enginyers de València han començat aquest dimecres amb la signatura de l'acta d'inici dels treballs. Així ho ha anunciat el ministre de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, José Luis Ábalos, durant la seua intervenció en el Congrés dels Diputats, on ha confirmat que els 438 habitatges previstos es destinaran a lloguer a preus assequibles.

D'aquesta manera, el Ministeri, través de Sepes (Entitat Estatal de Sòl), ha formalitzat l'acta d'inici de les actuacions d'urbanització dels antics terrenys militars, hui en desús. Les obres van ser adjudicades a l'empresa Joca Ingeniería y Construcciones per un import de 2,4 milions d'euros i un termini d'execució de 16 mesos.

Els terrenys, amb una superfície de 3,59 hectàrees, permetran la creació de 438 nous habitatges, per a impulsar i facilitar l'accés a l'habitatge en règim de lloguer a preus assequibles.

Les obres, apunten des del departament que dirigeix Ábalos, modernitzaran les infraestructures generals confrontants i permetran la integració racional dels nous àmbits en el teixit urbà existent, configurant-se com una "important operació de rehabilitació urbana" per a la ciutat de València.

El PAI d'Enginyers, la reparcel·lació dels quals va aprovar la Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica l'any passat, abasta els terrenys compresos entre els carrers Sant Vicent, l'Uruguai, Francisco Climent i Dolores Alcayde, en el districte de Jesús, al sud de València. Es tracta d'un dels buits urbans de la ciutat al qual la urbanització donarà solució després de dècades de degradació des que a la fi dels anys noranta aquests terrenys van deixar de tindre ús militar. El Ministeri de Defensa va executar les obres de demolició de les antigues casernes i del col·legi Sant Àngel de la Guarda, deixant els terrenys lliures de càrregues.

De fet, una vegada executada la urbanització de la zona, l'Ajuntament disposarà del solar per a construir el col·legi a través del Pla Edificant, i després de rebre la delegació de competències per part de la Generalitat. Pressupostat en 7,9 milions d'euros, el centre educatiu públic Sant Àngel de la Guarda és un dels tres nous col·legis previstos en Edificant per part del Consistori. Els alumnes d'aquest centre van ser traslladats a una instal·lació construïda íntegrament amb barracons en un solar de l'avinguda Gaspar Aguilar confrontant amb l'Hospital Doctor Peset per a l'enderrocament i posterior construcció del nou centre educatiu en la seua ubicació original.

La urbanització del PAI d'Enginyers també preveu, a més dels habitatges i el col·legi, l'habilitació d'un parc en una zona que emmalalteix de zones verdes. Aquesta intervenció forma part del Pla 20.000 del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana i és a càrrec de l'entitat pública Sepes, dependent del departament que dirigeix José Luis Ábalos.

El pla preveu alçar altres 600 habitatges en l'antic Parc d'Artilleria, també situat en l'eix sud del carrer Sant Vicent, molt degradat urbanísticament després dels tancaments de les antigues casernes i de complexos fabrils com el de Macosa, així com pel retard del soterrament de les vies del tren. Totes dues iniciatives sumaran uns 1.000 habitatges.

Pla d'habitatges per a lloguer assequible

Aquest pla d'habitatges per a lloguer assequible impulsat pel Ministeri, que preveu incrementar fins a 100.000 els habitatges gràcies als fons europeus, té com a objectiu desenvolupar un vertader parc d'habitatge social i compta amb dos eixos de treball. El primer, basat en l'acció directa del Ministeri per a la creació d'un parc públic d'habitatge social, rondarà els 44.000 habitatges en total.

El segon eix del pla d'habitatges, mitjançant concertació amb els agents privats, consisteix en la col·laboració públic-privada per a la creació d'un fons social d'uns 56.000 habitatges. Es tracta d'habitatges amb renda limitada i per a arrendataris amb un límit d'ingressos, que es desenvoluparan mitjançant promoció pública o a través de fórmules de col·laboració públic-privades, amb drets de superfície i concessions de fins a 75 anys.

Els habitatges del pla s'ajusten a paràmetres mediambientals seguint els objectius estratègics de l'Agenda Urbana Espanyola en coordinació amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l'Agenda 2030. El pla contribueix a desenvolupar la funció social de l'habitatge i s'articula també mitjançant col·laboració entre diferents administracions.