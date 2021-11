La prima de Antonio Banderas visita 'First dates': "Soy la mujer que todo hombre desearía tener"

Este martes, First dates recibió una visita muy especial, la de Yolanda Banderas, apellido que le resultó muy llamativo a Lidia Torrent: "¿Eres familia de Antonio Banderas?", le preguntó la camarera a la comensal.

"Sí, somos primos, su abuelo y mi abuelo eran hermanos", le explicó la madrileña. "En España somos pocos de la familia Banderas y tenemos unos rasgos muy peculiares: los ojos rasgados muy vivos, los labios carnosos...", añadió.

La cocinera comentó que entre Antonio y ella "hace tiempo que no tenemos contacto, pero es un cielo, es un encanto. Le admiro muchísimo, me he visto todas sus películas. Yo me enamoré de mi primo cuando le conocí por primera vez con 15 añitos".

Lidia Torrent y Yolanda, en ‘First dates’. MEDIASET

Eso sí, a pesar de tener un familiar que ha triunfado en Hollywood, la cocinera también tenía un alto concepto de ella: "Todos coinciden en que soy la mujer que todo hombre desearía tener porque soy cariñosa, atenta, honesta...".

Su cita fue David, también de Madrid, que decepcionó a Yolanda nada más verle entrar en el local de Cuatro: "Yoli, sal corriendo", se dijo ella misma al ver a su pareja de la noche.

Durante la cena, Yolanda destacó que "soy una aficionada a los deportes al aire libre, a la naturaleza, me encanta la montaña", a lo que el ingeniero contestó: "Ya sé yo por qué nos han puesto juntos, a mí me encanta subir a la montaña, me considero montañero".

David le explicó que "hay una cosa que me excita mucho y que, cuando puedo y tengo con quién, la practico, que es hacer el amor en el monte. Para mí es una experiencia muy gratificante".

Al final, el madrileño sí que quiso tener una segunda cita con Yolanda "para seguir charlando con ella. También me ha gustado su mirada y su forma fluida de hablar". La cocinera, por su parte, no quiso volver a quedar: "Físicamente no es mi prototipo".