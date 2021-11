El encontronazo entre Patricia Pardo y Alessandro Lecquio que tuvo lugar en la mañana del pasado lunes ha supuesto una gran revolución entre los espectadores del programa. En la mañana de este martes, en el plató de El programa de Ana Rosa también era evidente la tensión entre la presentadora y el colaborador.

De nuevo, la ausencia de Joaquín Prat ha hecho que Patricia Pardo haya tenido que ponerse al frente de la sección de corazón del matinal. En esta ocasión, el programa ha comenzado con la noticia de la boda de Irene Rosales y Kiko Rivera. Tras la emisión del correspondiente reportaje, Lecquio ha intentado intervenir, pero antes de hacerlo ha preguntado a su compañera, Paloma García Pelayo, si quería hacerlo ella primero.

Este hecho ha sorprendido enormemente a la presentadora, que ha respondido con un "qué educado vienes hoy". Lo que parece que no ha sentado demasiado bien al colaborador que, finalmente, ha intervenido el primero para dar su opinión sobre la actuación de la familia Pantoja.

Sin embargo, la tensión seguía siendo evidente en el plató y esta ha aumentado aún más, si cabe, cuando el conde no ha podido expresar su opinión acerca de la supuesta agresión a Juls Janeiro por parte de su expareja. Patricia Pardo ha intentado comprender a Lecquio: "Pobrecillo, pero es que no nos va a dar tiempo".

La tensión seguía siendo evidente. Tanto es así que, justo antes de dar paso a Ya es mediodía, Patricia Pardo se ha dirigido a Alessandro Lecquio para decirle: "Me queda limar asperezas contigo. No me olvido. Mañana te cobro la deuda". Estas palabras han causado las risas del resto de colaboradores, pero todo parece indicar que existe una tensión clara entre Patricia Pardo y Alessandro Lecquio.