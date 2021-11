Ante la ausencia de Joaquín Prat en la sección de corazón de El programa de Ana Rosa, ha sido la periodista Patricia Pardo quien se ha encargado de llevar el debate entre los colaboradores. Sin embargo, los compañeros no se lo han puesto nada fácil a la presentadora.

La tensión entre los colaboradores y Alessandro Lecquio se ha hecho patente desde el comienzo del espacio en el matinal de Telecinco. "¿Me vas a dejar hablar?", ha dicho Sandra Aladro, visiblemente molesta con la situación. En varias ocasiones, el conde ha interrumpido al resto de sus compañeros y, aunque Pardo ha intentado moderar el debate, Lecquio ha continuado hablando, sin dejar que sus compañeras participasen y provocando el enfado de estas.

Lecquio ha interrumpido a sus compañeras tanto al tratar temas como la boda de Kiko Rivera e Irene Rosales, como al hablar de la separación de Antonio David y Olga Moreno. Pese a que sus compañeras le han pedido que no interrumpiera, el aristócrata ha elevado la voz y ha tomado la palabra en varias ocasiones.

Sin embargo, en una de estas interrupciones, Patricia Pardo se ha sentido ofendida por las palabras del colaborador. "Una separación sin maleta no es una separación consumada", ha sentenciado Lecquio acerca del caso de los Flores-Moreno. "Lo dirás tú, perdona que te diga", ha respondido Patricia Pardo.

"Es verdad es que muchas parejas no se separan por falta de recursos, pero este no es el caso", ha intentado excusarse Lecquio. Pero sus palabras no han servido a la presentadora: "Yo estoy separada y estoy viviendo en la misma casa".