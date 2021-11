Fran Rivera, en 'Espejo público': "Mi familia no es homófoba, tenemos amigos gays, travestis y transexuales"

La publicación de la autobiografía de Miguel Bosé ha levantado ampollas en algunos de los miembros de su familia. En su novela, el cantante deja clara la complicada relación que mantenía con su padre y que, en el caso de su madre, la convivencia era más sencilla y se hacía más llevadera.

En la mañana de este martes, Francisco Rivera, ha tratado de interpretar las palabras de su tío segundo. En sus memorias, el cantante narra sucesos como que su padre, torero de profesión, le decía cosas como que "leer mucho es malo". Ante esto, Rivera ha explicado: "Los toreros tenemos fama de machistas, incultos, chulos... pero a ninguna mujer se le han cerrado las puertas para ejercer el toreo". Todo esto, ante la atenta mirada de sus compañeros de plató.

Por su parte, Daniela Ortiz ha señalado que la infancia y adolescencia del artista no debió ser nada sencilla y que, incluso, podría haber marcado enormemente la personalidad y el carácter actual de Bosé. Además, la colaboradora ha agregado que estos sucesos y la imposibilidad de comportarse y expresarse tal y como era, habría podido causar un trauma para Miguel Bosé.

Rivera, molesto con las palabras de su compañera, ha explicado que Miguel y Luis Miguel Dominguín "se parecen más de lo que aparentan", a lo que el resto de colaboradores ha añadido que, quizá, por eso chocaban tanto. Respecto a la homosexualidad de Miguel Bosé, Susanna Griso ha apuntado que "la sociedad ha cambiado, afortunadamente, pero entonces había mucha homofobia".

Fran Rivera ha respondido de manera contundente a la presentadora: "Mi familia no ha sido homófoba. Tenemos muchos amigos gays, travestis, transexuales... Han estado en casa y se les ha tratado como a amigos. Creo que a un padre siempre le hace ilusión que a su hijo le guste lo mismo que a él. A mí me gusta la Semana Santa, el aikido... y me gustaría que a mi hijo también le gustase".