Proteger una isla del desgaste climático cuesta más que mover a su población

Una investigación publicada este lunes en la revista especializada Frontiers in Climate revela que proteger y reforzar una pequeña isla del estado de Virginia (EE.UU.) impactada por el aumento del nivel del mar costaría casi el triple que reubicar a su población entera, de unos 400 habitantes. Esa es una de las conclusiones del estudio liderado por el profesor David Schulte, del College of William and Mary, que analiza cómo el aumento del nivel del mar ha impactado en la población y la economía de Tangier, una pequeña comunidad pesquera que vive en una isla homónima en el estado de Virginia.

"El caso de Tangier es un excelente ejemplo de las consecuencias del continuo aumento del nivel del mar y el desplazamiento humano debido a la crisis climática", alerta Schulte en ese documento.

De acuerdo a este análisis, Tangier ha perdido el 62% de su superficie habitable desde 1967 por el aumento del nivel del mar y la erosión costera, lo que provocado un descenso poblacional desde los más de 1.100 habitantes a principios del siglo XX a 436 en 2020. El grupo de investigadores liderado por Schulte plantea varios escenarios y ha calculado dos opciones: lo que costaría proteger y restaurar completamente este pueblo costero, y el costo de desplazar a los habitantes fuera de la isla de manera definitiva.

En el primer escenario, Schulte estima que elevar la superficie de la isla y reforzar zonas vulnerables de su costa conllevaría un gasto de entre 250 y 350 millones de dólares (entre 216 y 300 millones de euros). En caso de que el éxodo humano se vuelva "inevitable", según los autores, el costo estimado de reubicar a la población de Tangier estaría entre 100 y 200 millones de dólares (entre 86 y 172 millones de euros).

Para Schulte, Tangier es una muestra de que el aumento del nivel del mar conduce a la pérdida de hábitat para plantas y animales; huracanes y tifones más severos; y la privación de tierras habitables para los humanos. "En última instancia, el aumento del nivel del mar obligará a las personas a migrar a terrenos más altos, creando refugiados del cambio climático", señala.