'Actitud Hateblockers', el juego diseñado para que los jóvenes sepan detectar y bloquear los discursos de odio

Funciona como cualquier otro juego de mesa, requiere únicamente de un tablero y unas cartas específicas, y puede jugarse presencialmente u online. El bautizado como 'Actitud Hateblockers' es una herramienta pedagógica disfrazada de juego y destinada a centros educativos, asociaciones y espacios juveniles para fomentar la reflexión de la juventud sobre la difusión del discurso de odio y las 'fake news' en Internet.

"Hay una generación entera aprendiendo democracia en redes sociales, y las ideas y los debates allí están demasiado distorsionadas por los algoritmos. Necesitamos hacer pedagogía por todos los medios para combatir el odio y la crispación permanente", aseveró el director general de Gobierno Abierto e Innovación Social, Raúl Oliván, durante la presentación del juego en un instituto de Aragón.

El juego, diseñado por 'Cámara Cívica' -especializada en trabajar temas de política, democracia y participación con narrativas atractivas para los jóvenes- sigue la dinámica del popular videojuego 'Among Us', en el que cada jugador interpreta un personaje sin saber cuál es el de sus adversarios. La esencia del juego, explicó Oliván, consiste en "pillar al que está haciendo de 'hater', que no lo dice, pero va introduciendo bulos, insultos y mentiras, como sucede en la realidad en las redes sociales".

Además, hay otro tipo de cartas que representan los dilemas que los jóvenes y adolescentes podrían encontrarse perfectamente en la vida real. "Por ejemplo, una chica joven que está muy flaca cuelga una foto en su 'Instagram' y entonces surgen las preguntas: ¿Le dices que estás muy guapa?, ¿no le dices nada?, ¿te preocupas por ella por si tiene alguna enfermedad?", detalló el director general de Gobierno Abierto e Innovación Social.

Al fin y al cabo, señaló Oliván, "son situaciones cotidianas de su mundo que les invitan a reflexionar y que les inducen a actuar, de una u otra manera. Y eso genera un debate, una deliberación que ayuda a reflexionar sobre las actitudes de odio, la tolerancia, el respeto y los lenguajes en las redes sociales".

Estamos realizando un taller con el alumnado del @cpilosenlaces dirigido por @ManuRodriguezCC, coordinador de @hateblockers_es y uno de los autores de la metodología.

Como si de una partida de “Among Us” se tratara, por equipos han de descubrir quién es más #Hater del grupo. pic.twitter.com/mCx62DXx6h — hateblockers (@hateblockers_es) November 8, 2021

La iniciativa se enmarca dentro del proyecto 'Hateblockers', una comunidad de jóvenes comprometidos a bloquear el discurso de odio y las 'fake news' en Internet y puesta en marcha haca casi un año por el Instituto Aragonés de la Juventud, el Laboratorio de Aragón Gobierno Abierto y la Dirección General de Cooperación al Desarrollo e Inmigración, todos ellos dependientes del Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón.

Finalmente fue presentada el pasado lunes en el CPIFP Los Enlaces de Zaragoza, y el objetivo es que cualquier docente, centro escolar, asociación o espacio juvenil del país se descargue el juego para introducírselo a sus estudiantes. "Detectar el discurso de ocio desde la etapa escolar es vital para poder combatirlo y para caminar hacia una sociedad más consciente, comprometida y activa, que no dé por bueno todo lo que escucha, que reflexione y actúe en consecuencia", declaró la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón, María Victoria Broto.