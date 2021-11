Espadas no quiere dejar la Alcaldía hasta que se apruebe el Presupuesto de Sevilla de 2022

Lo reveló este fin de semana durante la celebración del XIV Congreso Regional del partido y lo reiteró este lunes. El todavía alcalde de Sevilla y secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, anunciará esta misma semana, "seguramente a finales", el calendario que se ha marcado para dejar la Alcaldía de la capital hispalense y centrarse de lleno en su tarea orgánica al frente de la federación socialista. Aunque, en principio, parece que su salida no se producirá de manera inminente.

Y es que, según explicó el regidor, su intención es la de no abandonar el Consistorio hasta que el Presupuesto municipal de 2022 esté aprobado. "Me quedaría muy tranquilo si pudiéramos tener ya esa incógnita despejada", ya que "para mí es un elemento fundamental para poder cerrar ese capítulo y mi salida del Ayuntamiento", manifestó en declaraciones a Canal Sur Radio. En este sentido, incidió en que le gusta "dejar las cosas organizadas porque son muchos meses, años de trabajo, y creo que este es el momento también de apoyar hasta el final a mi equipo y de que los sevillanos vean que me voy con el deber cumplido".

Cabe recordar que tanto el PP como Vox en el Ayuntamiento de Sevilla ya anunciaron la pasada semana que presentarán sendas enmiendas a la totalidad a las cuentas municipales; y tampoco Cs apoyará el Presupuesto, cuya tramitación pidió que se paralizara. Por tanto, su aprobación dependerá de los ediles de Adelante Sevilla.

Su sustituto

Así pues, será en los próximos días cuando Espadas comunique "cuál será el proceso y los tiempos" para dejar el bastón de mando de la Plaza Nueva, aunque el socialista sigue sin manifestarse sobre quién será su sustituto o sustituta. "Hoy no toca, lo comunicaré en el momento oportuno y siempre después de reunirme con mi equipo haremos pública la propuesta del Grupo socialista".

Sobre este mismo extremo fue cuestionado este mismo lunes el delegado de Hábitat Urbano, Turismo y Cultura del Ayuntamiento, Antonio Muñoz, uno de los nombres que suenan con más fuerza en las quinielas para relevar a Espadas y que cada vez tiene una agenda de trabajo más abultada. "Hay que respetar los tiempos" marcados por el alcalde y secretario general, y "a él le corresponde el anuncio tras reunirse con los concejales", para los que pidió "respeto" porque "tienen algo que decir sobre la persona que sustituya" al regidor, respondió Muñoz. El edil aseguró sentirse "equipo de Espadas, como el resto de mis compañeros", e "ilusionado, como en este momento, con cualquier nueva etapa".

Muñoz también se quiso mostrar prudente respecto a si la persona que sustituya a Espadas será además el candidato a la Alcaldía en las próximas elecciones municipales de 2023. "Es mucho vaticinar que sea la misma persona. Paso a paso y, cuando sea el momento de configurar la candidatura, ya se verá", concluyó.