Belén Esteban recuerda a su padre y lo felicita por el que habría sido su cumpleaños

En una fecha muy especial, Belén Esteban ha lanzado un mensaje de felicitación en memoria de su padre, fallecido en 2006. Como costumbre anual, la colaboradora recuerda al hombre con cariño, después de perderle por un agresivo cáncer.

Se trata de una fecha que viene cargada de emoción: el cumpleaños de Francisco, el 8 de noviembre, y su propio cumpleaños al día siguiente, el mismo 9 de noviembre. Un hombre a quien estaba muy unida y cuyo fallecimiento aún lamenta como en el primer día.

"Felicidades, papá. Hoy, 8 de noviembre, es tu cumpleaños", ha compartido con una vieja fotografía de Francisco, quien dejaba su lugar junto a Belén con tan solo 67 años, cuando la hija de la colaboradora de Sálvame solo iba por sus seis años.

Según ella misma recordaba poco después de esta dolorosa pérdida, en 2006, añadía: "Es la segunda persona a quien más quiero en el mundo". Y es que ya hacen 15 años desde que el cáncer le superó, y en su memoria lo recordaba también el pasado año por las mismas fechas: "Cómo pasa el tiempo, parece que fue ayer. Este día es el día más triste de mi vida, pero me queda y quedarán los momentos que hemos vivido juntos, aunque sean recuerdos, te tengo muy presente en mi vida".

Sobrellevando estas fechas tan especiales y personales, Belén Esteban aprovecha sus últimas horas con 47 años. Todo, tras las recientes polémicas levantadas por su elección de vestir de La Veneno por el especial de Halloween desde plató, acto que levantó críticas en redes: "Recordemos que después de estrenarse Veneno, Jorge Javier dijo que la invitaban al Deluxe por caridad".

A tope con el mamarracheo español, pero un poco de pensamiento crítico. Que tenemos una cabeza para pensar y no solo para aplaudir y gritar "YAAAAS".



La gente trans está dentro del colectivo LGTB, que parece que a muchos se os olvida — christmas Arturo ✍️🏳️‍🌈 (@ArturoUrbanos) November 1, 2021

Ante las críticas, que han apuntado tanto al disfraz de una mujer trans como por la frivolidad de sus heridas, tanto Belén Esteban como el programa se han mantenido en silencio. "Incluso si hubiera sido sin heridas me parecería de mal gusto. Me da igual que haya sido Sálvame y no Belén Esteban quien lo haya elegido. Me da aún más la razón", criticaban en redes.

Ahora, la colaboradora se prepara antes de celebrar con sus seres queridos su propio cumpleaños, tambaleándose entre polémicas y con la memoria de un padre que, como ella decía, siempre estará al lado de la familia.