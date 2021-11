El enésimo encontronazo de Emma García con José Antonio Avilés: "¿Me estás escuchando o te estás riendo?"

Los encontronazos entre Emma García y José Antonio Avilés son todo un clásico en Viva la vida. El tono de voz, demasiado alto según la vasca, del colaborador del programa de entretenimiento de los fines de semana en Telecinco, a veces hace que tanto ella como el resto de los tertulianos pierdan los nervios y eso es lo que pasó este último sábado.

Por eso, Emma quiso hacer una aclaración el domingo, nada más comenzar el programa. "Lo digo totalmente en serio. No quiero gritos, Avilés, porque la gente no es sorda y tenemos un sonido maravilloso".

Sin embargo, y a juzgar por la reacción inmediata de la comunicadora, parece que el aspirante a periodista no está por la labor de cambiar y ni siquiera se tomó en cuenta la advertencia de Emma. ¿Me estás escuchando o te estás riendo? Cuando hablo, me gusta que me escuchen...", decía muy sería la presentadora vasca.

Horas antes, Emma había iniciado su programa mandándole un emotivo mensaje de cariño y admiración a Ana Rosa Quintana, de baja para someterse a un tratamiento contra un cáncer de mama.

Quiero aprovechar este calor de hogar del público para mandar un cariñosísimo abrazo a mi querida compañera Ana Rosa Quintana y mandarle muchísimo amor, ya la echamos de menos", manifestó Emma al inicio de su intervención.

"Como le he dicho por privado, sin ella las mañanas no son lo mismo, así que te esperamos pronto, muy pronto, y te mandamos todo el amor del mundo", indicó.

Fue el pasado martes cuando Quintana sorprendió a todos al confesar, en directo, que le habían detectado un carcinoma en una de las mamas. "Tengo que compartir con todos lo más duro que me ha pasado en la vida", se sinceró antes de dar la noticia.