Emma García envía un sentido mensaje de apoyo a Ana Rosa Quintana: "Las mañanas sin ti no serán lo mismo"

Desde que Ana Rosa Quintana anunció en directo en su programa que padecía un cáncer de mama, han sido muchos los compañeros de profesión que se han volcado con la periodista. La última en hacerlo públicamente en televisión ha sido la presentadora de Viva la vida, Emma García, que este fin de semana le ha enviado un cariñoso mensaje de apoyo.

Coincidiendo con el regreso del público al plató del programa por primera vez desde el estallido de la pandemia, García ha aprovechado para dirigirse a la presentadora de El Programa de Ana Rosa.

"Quiero aprovechar este calor de hogar del público para mandar un cariñosísimo abrazo a mi querida compañera Ana Rosa Quintana y mandarle muchísimo amor, ya la echamos de menos", ha manifestado Emma García al inicio de su intervención.

"Como le he dicho por privado, sin ella, las mañanas no son lo mismo, así que te esperamos pronto, muy pronto, y te mandamos todo el amor del mundo", ha indicado.

Fue el pasado martes cuando Quintana sorprendió a todos al confesar, en directo, que le habían detectado un carcinoma en una de las mamas. "Tengo que compartir con todos lo más duro que me ha pasado en la vida", se sinceró antes de dar la noticia.

"Hoy me quiero despedir por una temporada, espero que no sea muy larga", deseó la periodista, que se ha mostrado confiada y esperanzada ante el diagnóstico.

Así ha sido el momento en el que Ana Rosa Quintana ha anunciado que deja por un tiempo la televisión para dedicarse a ella misma y curar el Carcinoma que le han detectado en una mama.



Vuelve prontito, @AnaRosaQ. Te echaremos de menos pero sabemos que volverás, y pronto 💗💗💗 pic.twitter.com/NKo4VoRO36 — Diego ⭐️ (@diegobferrandez) November 2, 2021

"Sé que me voy a curar. Afortunadamente está localizado y no hay metástasis, pero requiere un tratamiento intenso que me va a tener alejada de este plató, de estos compañeros, que también son mi familia", ha explicado.