Lola Herrera, en el 'Deluxe': "Me siento un poco desplazada, ser mayor es como no existir, no está de moda"

La eterna Carmen Sotillo de Miguel Delibes, Lola Herrera, visitó este sábado 6 de noviembre el Deluxe. La actriz ofreció una entrevista en el formato hace unos nueve meses, pues es una de las invitadas recurrentes. Contar con perfiles vetustos y con bagaje suele ser muy bien acogido, y fue la entrevistada elegida para dar la bienvenida al público tras la pandemia.

La incansable intérprete habló de su vida personal, su trabajo y política, y lo hizo con la lengua tan afilada como es usual en ella. A sus 86 años, continúa siendo la protagonista indiscutible de Cinco horas con Mario en el madrileño Teatro Bellas Artes.

Sobre ello, la actriz celebró la cantidad de gente joven que acudía a ver la obra, algo que le aportaba mucha alegría. "Vengo ahora de hacer mi función. Soy muy trabajadora, no sé si lo he hecho bien o mal en la vida, pero es lo único que me gusta hacer, trabajar”, confesó

Precisamente por esto, la vallisoletana dejó claro que le quedaba mucha guerra por delante, pues tenía de sobra facultades para ello. "Me están echando a patadas, pero si estoy en condiciones, estoy sana y puedo hacerlo, ¿por qué iba a dejarlo? A veces, el trabajo nos da felicidad. Los trabajos te ayudan a lidiar con los reveses de la vida", reflexionó en voz alta.

La artista comentó que no sentía miedo, sino incertidumbre al pensar en la muerte. Eso sí, aprovechó para hacer un desgarrador alegato contra el edadismo, es decir, la discriminación por edad.

"A mi edad, es algo natural y hay que tomárselo lo mejor posible. Sé que tengo un futuro cortito, ha cambiado todo mucho, me siento un poco desplazada. Ser mayor es como no existir, no está de moda. Me inquieta que casi todo el mundo tenga una apariencia casi clónica", señaló.

María Teresa Campos también apareció como figura a comentar en la entrevista, y Herrera no dudó al lamentar que la presentadora sufriera por amor. "He seguido la problemática que ha tenido estos años y me da mucha rabia que esté mal por un hombre. Ha hecho un carrerón hasta hace nada y tiene el derecho de hacer lo que quiera y lo que pueda, porque cuesta mucho que te llamen", comentó.