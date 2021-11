La Generalitat crearà un 'Espai de la Memòria' en els terrenys del camp de concentració d'Albatera

La Generalitat Valenciana comprarà els terrenys de l'antic camp de concentració franquista d'Albatera (actualment en el municipi de San Isidro, Alacant) per a situar allí un Espai de la Memòria que explique i contextualitze la privació de llibertat i les vexacions que allí van patir milers de republicans que van quedar atrapats en el port d'Alacant a la fi de març de 1939, en l'últim episodi de la Guerra Civil Espanyola.

La consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, Rosa Pérez Garijo, i l'alcalde de San Isidro, Manuel Gil, s'han reunit per a parlar de les recents troballes després dels treballs arqueològics que s'han desenvolupat en el camp de concentració franquista d'Albatera.

"Hem iniciat les converses amb l'ajuntament de San Isidro en relació al procés que permeta l'adquisició dels terrenys del camp de concentració d'Albatera per a convertir-lo en un centre d'interpretació de la memòria de la Generalitat", ha afirmat la consellera.

Sobre aquest tema, Pérez Garijo ha indicat que la intenció de la Generalitat "és adquirir la parcel·la" per a crear un espai que "servisca per a la reflexió i per a no oblidar un dels episodis més tristos i lamentables del nostre passat recent".

"Tot el que trobem en el camp ha de servir per a ampliar el coneixement d'aquesta pàgina de la nostra història i ajudar al fet que la ciutadania descobrisca la importància històrica, patrimonial i memorialista d'aquest espai", ha explicat la titular de Qualitat Democràtica del Govern valencià.

Pérez Garijo ha ressaltat que la compra dels terrenys del camp de concentració d'Albatera i activació d'un centre d'interpretació "comptarà amb una dotació de 100.000 euros", després de convertir-se en una de les propostes guanyadores dels primers pressupostos participatius de la Generalitat per a 2022.

Munició, llandes de sardines i una fossa sèptica

El grup d'arqueòlegs que treballa en el terreny d'Albatera ha localitzat recentment l'estructura i fonamentació d'un barracó de 60 metres de longitud per set d'ample en el camp de concentració. En aquests mesos s'han trobat també llandes de sardines i pots de llentilles, a més de plats, restes de vidre, objectes dels presos, desaprofitaments i una fossa sèptica.

L'equip de sis arqueòlegs ha trobat, al seu torn, munició que emprava l'exèrcit franquista, molta d'ella percutida, la qual cosa implica que es van disparar fusells dins del camp i, per tant, es realitzaven afusellaments.

El grup de treball ha realitzat dues campanyes sobre un terreny que compta amb una superfície de 14 hectàrees, una l'any passat i una altra entre agost i octubre de 2021. També s'ha emprat una màquina per a realitzar sondejos dirigits a trobar la fossa comuna que encara no ha sigut trobada, treballs que continuaran en la campanya del pròxim any.

La Conselleria de Qualitat Democràtica ha destinat un total de 25.600 euros en 2021 a dos projectes relacionats amb el camp de concentració d'Albatera, un d'ells per a la posada en valor de llocs de la memòria, mentre que l'altre orientat a la cerca de fosses, comptant aquest últim amb una dotació de 11.200 per al pròxim any.

La intervenció va ser sol·licitada per l'Ajuntament de San Isidro, municipi on està situat el recinte després de la seua segregació d'Albatera en 1993.

Centre de classificació de presoners

Entre abril i novembre de 1939 aquest camp de concentració es va utilitzar com a centre de classificació de presoners i presoneres on van anar a parar, entre altres, tots aquells que no van poder exiliar-se en el Stanbrook, l'últim vaixell que va partir des del port d'Alacant amb refugiats republicans en finalitzar la Guerra Civil.