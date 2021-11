Martín Berasategui rebate a Dabiz Muñoz en 'El hormiguero': "La tortilla de patata, con cebolla"

El hormiguero cerró la semana con un buen sabor de boca recibiendo la visita de los chefs Martín Berasategui y David de Jorge, que presentaron su nuevo libro Pan Comido. Más recetas sin vergüenza, que sale a la venta el 11 de noviembre.

El 11 de noviembre @robinfood y @Berasategui estrenan nuevo libro de recetas conjunto: “Pan comido. Más recetas sin vergüenza” #CocinerosEH pic.twitter.com/1B611keHvu — El Hormiguero (@El_Hormiguero) November 4, 2021

Ambos son amigos y socios desde hace muchos años, y Berasategui es el cocinero español que más Estrellas Michelín acumula, contando con 12 entre 7 de sus restaurantes: "David es mi mejor amigo, es el mejor cocinero que he visto en toda la vida y es el más grande de todos los grandes", comentó el chef sobre De Jorge, que afirmó: "Yo soy Manolo Escobar al lado de Frank Sinatra".

.@Berasategui es el chef español con más estrellas Michelin y para él @robinfood es el mejor cocinero de España #CocineroEH pic.twitter.com/jh8udb2SGH — El Hormiguero (@El_Hormiguero) November 4, 2021

Sobre el libro destacaron que "es para la gente que piensa que no tiene mano para la cocina, con él, lo que le parecía imposible les parecerá muy fácil", explicó Berasategui. "Es cocina sencilla para que la gente triunfe en Navidades", añadió De Jorge.

Pablo Motos se dirigió a De Jorge y le dijo: "La primera vez que viniste dijiste que la tortilla de patata era con cebolla y empezaste a insultar". Pero el cocinero recordó que "no insulté, tuve que hacer una defensa como si estuviera en la RAE defendiendo la tortilla con cebolla y Martín me apoya".

"Vino el otro día Dabiz Muñoz...", comenzó a decir el presentador, pero De Jorge le interrumpió: "Es un lila, majo, pero lila. Él hace platos con 750 elementos y con la tortilla de patata hay que ser minimalista...".

"Es un chaval majo que le envidia media España porque está con Cristina Pedroche, que es una campeona, pero la tortilla de patata, con cebolla: ¿Verdad Martín?", señaló el vasco. Motos le pidió que "no le digas lo que tiene que decir".

Martín Berasategui y David de Jorge. en ‘El hormiguero'. 20minutos | ATRESMEDIA

Berasategui comentó que "Dabiz Muñoz es un cocinerazo impresionante y tiene un don innato para la cocina, y como la tortilla de patatas cada uno tiene que comérsela a su gusto... yo la hago con cebolla, con una pizquita de pimiento verde fresco y de ajo".

"Me lo explica él, y no me enfado, me lo dices tú, y me parece que me estás vacilando", le dijo Motos a De Jorge para concluir el debate en que los dos invitados defendieron la tortilla de patata con cebolla frente al presentador.

Los socios más raros del mundo

Berasategui comentó sobre su amistad y sociedad con De Jorge que "llevamos 30 años juntos, él es una de las personas que me han cambiado la vida y estamos viviendo un viaje del que no puedo contarte con palabras lo bonito que ha sido durante estos 30 años juntos y los 47 que llevo en la cocina".

El cocinero también quiso hablar sobre el futuro de la cocina española: "San Sebastián es ahora mismo la capital gastronómica del mundo. Allí ser cocinero es muy importante y hay que decir que de todo eso ha salido esta gente joven que tenemos ahora en la cocina, gente que viene con una frescura y una rapidez que nosotros no teníamos a esa edad. Son el presente y el futuro de la cocina española", concluyó Berasategui.