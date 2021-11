Los 10 consejos de Silvia Congost para sobrevivir en Tinder: "Es un error usarlo para tapar el vacío de otra persona"

Silvia Congost, psicóloga experta en dependencia emocional, autoestima y relaciones, ha publicado en su cuenta de Instagram 10 consejos para 'sobrevivir' en Tinder.

Con el objetivo de desmitificar a quien se conoce online, ya que "en la distancia es fácil idealizar a los demás", la psicóloga da los consejos necesarios para no salir escaldado de las apps para ligar.

La autora de los libros Cuando amar demasiado es depender o 10 maneras de cargarte tu relación de pareja atiende a 20minutos.es para profundizar en estos consejos y explicar las claves para sobrevivir en Tinder.

El origen de la guía

Congost asegura que uno de los motivos que le llevó a dar estos consejos es que "en la consulta vemos muchísimos casos en los que, tras una ruptura, las personas se dan de alta en estas aplicaciones porque es una forma de encontrar a alguien rápido".

La experta considera esto un error cuando se busca "tapar ese vacío, llenarlo de nuevo y que así no nos sintamos tan solos, tan defectuosos y perdidos". Y es que "cuando encuentras a alguien que te hace caso, que tiene algo que te a trae, te ilusiona, eso hace que te olvides de que no estás con la persona con la que estabas".

Uno de sus consejos es: "Utiliza este tipo de APP cuando sientas que estás bien sin pareja, pero ya tengas ganas de conocer a alguien. Desde la calma y la serenidad, siempre se elige mejor".

Congost cree que esto choca con el proceso natural de una ruptura y "no haces el proceso de duelo que necesitas hacer, transitar las etapas del duelo para resolver cada una y cerrarla".

Añade que, solo "cuando llegas a la etapa de aceptación, estás preparado para empezar otra relación". En ese momento es cuando recomienda utilizar apps como Tinder, que por otro lado cree que "es una herramienta muy buena para muchas personas, pero no es muy recomendable para cuando acabas de romper una relación".

Tinder y la autoestima

Sobre si las app para ligar suponen un conflicto para las personas que tienen problemas de autoestima, Congost dice que no cree que esto sea un problema a la hora de utilizarlas.

"Creo que si una persona tiene la autoestima dañada, tiene inseguridades y se apunta en estas aplicaciones donde prima la imagen, de entrada le va a costar más", pero añade que el rechazo que puede ocurrir en una aplicación "también pasa en la vida real, en una fiesta en la que te presentan a alguien".

Por lo tanto, añade que no cree que "estas aplicaciones añadan más toxicidad al hecho de que no le gustes a otras personas en un momento determinado". Por eso, su primer consejo es: "Sé consciente de que no le vas a gustar a todo el mundo".

Transparencia y claridad: siempre es mejor decir la verdad

"Sé sincer@ con la información que compartas y con tu situación personal, no mientas. (¡Pon fotos actualizadas!)", es el tercer consejo de Congost para usar este tipo de apps.

La psicóloga cree que "las personas que ponen fotos que nos son reales, que mienten" contribuyen a que, una vez que dos personas se conozcan, pueda haber una decepción.

"Todo lo que no sea verdad implica que cuando empieces a conocer a esa persona, irás descubriendo lo que hay y la realidad de ese individuo, y si ves que no encaja lo que te ha vendido con lo que es, aparece la decepción", algo que asegura que "es algo muy dañino".

"Debemos tener en cuenta que esto mata el amor, hay algo dentro de ti que se rompe, quieras o no". "Incluso que te puedes replantear si quieres seguir con esa persona o no", añade.

Entre las cosas con las que hay que ser sincero, según explica Congost, es dejar claro el tipo de relación que quieres, desde el principio. "Si estás hablando con alguien, te estás ilusionando con esa persona y luego te enteras de que resulta queda con tres más, eso te va a decepcionar", asegura.

"Si buscas una relación seria o si quieres hablar y quedar con muchas personas, lo que recomiendo es que se lo cuentes a cada una de las personas, y así les das la oportunidad de que, si no quieren vivir eso, que se echen a un lado", recalca.

Romper el plano digital cuanto antes

"Si empiezas a hablar con alguien porque has sentido sintonía y tienes ganas de más, queda físicamente lo antes posible en un sitio público, y mejor quedar para tomar un café que para comer o cenar", es el siguiente consejo de Congost.

"No es tanto quedar en un sitio público como quedar en el plano real", matiza. "Cuando tú empiezas a hablar con una persona por Tinder, uno está más abierto, y puede ser que te montes una idea en tu cabeza de lo que es esa persona", explica.

Por eso, recomienda quedar cuanto antes, para que "puedas ver a esa persona, escucharla, puedas percibir cómo te hace sentir, qué te transmite".

Añade que "puede que a la primera cita descartes a esa persona totalmente y, en cambio, si estás seis meses hablando con esa persona, luego puede ser tiempo perdido".

Matiza que, "lógicamente", es mejor quedar "en un sitio público que en tu casa", ya que no sabes quién es esa persona "y nunca sabes qué puede pasar".

El estigma de Tinder

Sobre el hecho de contar libremente y sin vergüenza que a tu pareja actual la conociste en Tinder, Congost cree que "es verdad que hay personas a las que les cuesta decirlo".

Aun así, piensa que "les cuesta más a los que están utilizando Tinder que a los que han conocido a alguien y les ha funcionado".

Admite que "estas aplicaciones tienen la fama de que la gente solo va a por sexo o hay personas que no acaban de gustar a los demás", pero cree que la vergüenza desaparece cuando "alguien ha conocido a otra persona por Tinder, tienen una relación y funciona y se consolida".

"Incluso lo cuentan como algo gracioso", concluye.