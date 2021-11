Julia Janeiro acaba en el hospital con su novio tras participar en una pelea, según 'Sálvame'

Parece que el puente de Todos los Santos no terminó del todo bien para Julia Janeiro y su novio, Álex Balboa. Y es que la pareja fue fotografiada en un hospital cercano al domicilio de la estudiante, donde entró por la puerta de urgencias y en el que permaneció buena parte del día.

La hija de María José Campanario y Jesulín de Ubrique fue pillada por las cámaras de Europa press y, aunque al principio se desconocía el motivo de la visita al centro sanitario, este miércoles Sálvame ha aportado nuevos detalles.

El programa ha compartido el testimonio de una persona que, según ha explicado, estuvo presente en una bronca "en la que estuvo involucrada Juls". "Hubo una pelea y se fueron al hospital. Estuvieron toda la tarde, me imagino que sería por el parte de lesiones", ha explicado el testigo.

Por su parte, el reportero Sergi Ferre ha contado que la influencer estuvo en el hospital, donde la observaron durante horas: "Estaba desde las doce de la mañana y abandonó las instalaciones sobre las nueve y media de la noche".

"Venía aquejada con un dolor en el brazo. Le hicieron radiografías", ha añadido el periodista, a quien la joven identificó. "Ella estaba muy nerviosa en el momento en el que me vio, y sorprendida", ha apuntado al respecto.

Kiko Hernández ha intervenido para matizar que no es la primera vez que la joven, con la que ha vivido algún que otro roce, se mete en peleas. "No es la primera vez que va por este motivo. No es un hecho aislado", ha asegurado.