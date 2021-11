Bertín Osborne se pronuncia sobre su supuesta nueva ilusión, Chábeli Navarro

Unas horas después de que Semana haya anunciado quién sería la nueva ilusión de Bertín Osborne, Chábeli Navarro, el cantante se ha pronunciado al respecto. Y, por lo que parece, estas informaciones no le han hecho mucha gracia.

El cantante asegura que no mantiene ninguna relación con la joven, de 34 años, y que solo ha coincidido con ella una vez en su vida. "La he visto una vez en mi vida y eso fue hace dos o tres meses. Después nunca más", ha asegurado a Vanitatis.

El medio de corazón explicaba en la mañana de este miércoles que el artista habría viajado a Sevilla en varias ocasiones para encontrarse con Navarro, quien apareció en Mujeres y hombres y viceversa y a la que se ha relacionado con Kiko Rivera. Sin embargo, Osborne desmiente que esta sea su "nueva ilusión".

El intérprete anunció su separación de Fabiola Martínez el pasado mes de enero, aclarando que ambos mantienen una relación cordial por el bien de sus hijos. Actualmente no quiere enamorarse de nuevo: "No me puede apetecer menos".

El cantante se encuentra actualmente inmerso en la promoción de su nuevo disco, 40 años son pocos, y también vive un buen momento personal. "Tengo un buen año, con mi programa de televisión y muchos proyectos que me llegan cada día. Voy a Madrid tres días a la semana para ver a mis hijos. Estoy con Fabiola, nos llevamos muy bien y no regañamos", afirmaba recientemente.