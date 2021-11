Bertín Osborne: "Haría cosas más de izquierdas que las que dice Pablo Iglesias"

El polifacético artista regresa a la canción con 40 años son pocos, un disco con diez canciones, muchas de ellas inéditas, que compuso durante el confinamiento y con las que habla de su vida, sus emociones y pasiones.

¿Por qué este disco? Porque 40 años es una fecha bastante emblemática en una carrera, en cualquiera, pero en la nuestra es aún más complicado llegar, y como hemos tenido esta maldita pandemia que nos ha tenido a todos en casa, pues he tenido tiempo suficiente para escribirlo, como hacía con todos mis primeros discos, en los 15 primeros años de carrera.

Los 40 años de carrera uno los tiene que mirar con cierto orgullo porque no es muy común en esta profesión estar tanto tiempo y seguir en primera línea.

¿Cómo crea una canción? Yo escribo letras. Cuando me puse a hacerlo ya tenía una canción guardada que es Dos besos y medio, que es una canción espectacular. Pensé en hacer un disco en esa línea y hablé con David Santisteban [compositor y productor] y con dos autores de música más y me mandaron un montón de canciones, estuvimos escogiendo y comencé a escribir letras, en el campo, en mi casa. Como tenía todas las horas del mundo.

Así lo hice con Buenas noches señora… como teníamos todos todo el tiempo del mundo le he dedicado horas y horas. Porque esto no es de inspiración, es currártelo y sacarlo.

40 años son pocos, pero son 40 años, ¿es de los que les pesa cumplir años o de los que los celebra? Es una buena pregunta… no me la han hecho nunca, que ya es raro. Últimamente los celebro poco y me equivoco al no hacerlo, porque entiendo que hay que celebrarlos, sobre todo si estás bien.

¿Y está bien? El otro día hablando con una hija mía le decía que yo he cumplido ya bastantes años, pero sigo, gracias a Dios, físicamente haciendo lo mismo que hacía con 30. No hay nada que haya tenido que dejar de hacer ahora, todo tipo de cosas, de actividades y eso sí que debería celebrarlo. El próximo cumpleaños sí lo voy a celebrar.

¿Cómo se oye en sus primeros discos? Horrible. En los primeros discos yo cantaba fatal, la verdad. Yo me escucho y la verdad es que fatal (risas). Pero esto es como un futbolista, cuanto más entrenas, mejor juegas y mejores condiciones tienes. Y a mí los años me han cambiado una barbaridad. Yo escucho el disco primero y escucho este y son dos personas distintas, no tiene nada que ver una voz con la otra, he mejorado bastante.

¿De qué habla Ya no somos dinosaurios? Nosotros somos los únicos responsables de cargarnos el planeta y esta canción está dedicada a los niños y tiene un coro de niños muy bonito entre los que está mi hijo Carlos. Ellos, los niños, son los que espero que en el futuro hagan lo que no hemos querido hacer. Es de las canciones a las que le tengo más cariño.

¿Es ecologista Bertín Osborne? Yo no me las doy de ecologista, pero soy un defensor de la naturaleza desde que tengo uso de razón. Vivo en el campo, no puedo vivir en una ciudad, vengo aquí [Madrid] y me cuesta la misma vida. Yo tengo a mi hijo pequeño montado en un boogie por el campo recogiendo botellas o plásticos sea mío o no sea mío. Cuando yo voy por ahí voy con una bolsa de basura recogiendo porquerías del campo.

¿Por qué acaban ahí tantos desperdicios? Este es un tema de educación puro y duro y los españoles deberíamos estar mejor educados a la hora de salir al campo y cuidar la naturaleza.

¿Qué más hace por el planeta? Yo habré plantado más de 500 árboles y la semana que viene planto 30 más. Habrá quien diga que la ilusión de su vida es ir a las Seychelles, pero yo no, sería plantar 50 millones de árboles.

Os presento la portada de mi nuevo single Dos Besos y Medio, que estará disponible en todas las plataformas digitales a partir del próximo viernes 8 de octubre y que es un adelanto de mi nuevo disco que saldrá a la venta el próximo 29 de octubre.#DosBesosyMedio pic.twitter.com/JEmuWJEUwP — Bertín Osborne (@BertinOsborne) October 9, 2021

¿A qué temas le compone sus letras? Yo me escucho la música varias veces y siempre hay una frase musical que me propone algo. Una era Dos besos y medio, otra era Propongo una tregua… no sé, lo veo, de repente veo una frase que puede ser un estribillo y de una palabra o dos palabras monto la canción entera. La música me propone y yo dispongo la letra.

¿A quién le canta en Me desoriento sin tí? En realidad no se la he cantado a nadie. La canción en sí te desorienta, es country total, me divertía esa letra. Hay que oírla.

¿No podemos buscar cosas biográficas en este disco? En algunas sí, en la de los dinosarios, 100%, en Propongo una tregua también, esa es muy personal…

¿Para quién es esa tregua? Para una persona irrepetible…

¿Cuál es la enseñanza más importante que le dejan estos 40 años? Que la vida es maravillosa, que hay que verla siempre desde su lado bueno y que todas las noticias malas tienen un lado positivo. Hay que buscárselo a veces y si no, inventárselo, pero hay que mirar a la vida con una sonrisa. Soy vital y optimista.

Se llevan mucho los duetos, ¿con qué artista emergente haría uno? Yo no soy amigo de los duetos. He hecho dos en este disco, uno casi por obligación, con Carlos Baute, porque yo cantar un reguetón, una rumba yo solo dije que no, necesitaba buscar a alguien y fue él. Y otro por admiración y cariño, que fue El Puma, José Luis, que le tengo un cariño inmenso, mi hermanito mayor.

Pero he hecho muy pocos duetos en mi vida y probablemente no vuelva a hacerlos. Son un follón. Tienes una canción que es una preciosidad, pero luego en directo ¿cómo la cantas? Las agendas, ponerse de acuerdo es muy complicado.

Cuéntenos alguna anécdota que le pasara con un fan… Uh… con fans me ha pasado de todo. En México me han pasado muchas cosas. Una vez vino una indita con su hijo a la salida de un concierto y me decía “tóquelo, por favor tóquelo, que está enfermito”. Me quedé cuajado. No sé qué piensan de mí. En otra ocasión, también en México, un tío tan grande como yo se paró por la calle, tiró su chaqueta al suelo y me dijo “písela, que un artista como usted no debe pisar el suelo”. Y yo no sabía si pisarla o no. Una vez entré en un camerino para cambiarme y de repente abrirse sola la puerta de un armario y había una chica metida dentro, escondida, que me pegó el susto de mi vida.

¿Esas cosas le suben el ego? No, para nada. Me asombra, porque estas cosas me siguen asombrando y procuro ser cariñosísimo con estas personas. Menos con la chica del armario que la sacamos fuera a toda leche (risas).

¿Y con famosos? Pues una vez estaba cantando en un programa en Italia y de repente apareció un tipo y se me subió a la chepa, en pleno programa y era Eros Ramazzotti con el cachondeo. O estar cantando, oír un ruido atrás y ver que habían cambiado de pianista y era Plácido Domingo.

¿Cómo lleva ser un personaje del corazón? Después de 40 años he conseguido, creo, que me respeten un poco y ser amigo de muchísimos que hacen corazón. Mi vida se conoce por activa, por pasiva y todo el mundo sabe lo que hago, mi vida no tiene secretos. Soy del corazón, pero relativamente, porque lo que ves es lo que hay. No tengo muertos en el armario.

Tiene una imagen, cierta o no, de persona conservadora, ¿está de acuerdo con eso? Yo soy bastante poco conservador, es más soy absolutamente liberal. En todos los sentidos, en mi vida y en todo. La imagen, sí, la puedo tener, Osborne de toda la vida, la familia. Tengo mis principios, mis valores y mi ética muy arraigados. Si eso es ser conservador, lo soy en principios, ética y valores. En lo demás, completamente liberal y en algunos casos anárquico.

¿Y en qué es anárquico o de izquierdas? Yo probablemente haría cosas aún más de izquierdas que las que dice Pablo Iglesias. Algunas cosas las haría. Pero claro, si las hiciera afectaría a los políticos, porque les diría cómo gastar el dinero, cómo redistribuirlo en lugar de dárselo a los chiringuitos, que por ejemplo les pagaran a todos los españoles con lesiones cerebrales o discapacidad las sillas de ruedas, por ejemplo, que hay 400.000 en España. ¿Por qué no lo paga la Seguridad Social? Porque no tiene dinero. ¿Y por qué no tiene dinero? Porque se lo gastan en otras cosas.

¿Está desencantado con la política? Cualquiera que tenga dos dedos de frente vive desencantado con la política. De cualquier signo, ¿eh?

¿Cuál es el problema? El mundo de los partidos. Porque las personas son otra cosa. Yo he conocido políticos son buenos hasta para robarlos, pero que luego los partidos les tienen capados. Y eso es malo especialmente para los partidos y después para los ciudadanos. Hay gente muy válida y muy buena en la política que por el hecho de estar en un partido no son capaces de llevar a la práctica las cosas fantásticas que podrían hacer y quieren hacer.

¿Se ha planteado o le han planteado entrar en política? Me lo han planteado muchas veces, de hecho en Internet hay dos o tres foros de ‘Bertín presidente’ y es un descojono porque hay miles de personas ahí. Me han propuesto entrar en tres o cuatro partidos políticos, pero siempre les he dicho que no porque si estoy en política no voy a mangar y tengo que trabajar un huevo para mantener todo mi tinglado. Con el sueldo de político no me da para vivir. Y como tengo que trabajar y no voy a mangar, no me sale a cuenta.

En el programa Mi casa es la tuya ha tenido a muchos famosos, ¿qué cosa común tienen todos ellos? Que cuanto más grandes como artistas, más grandes como personas. Que la vida y la experiencia y el ser importantes, no sentirse importantes, sino serlo, es muy bueno para la salud mental. También he encontrado a algunos que se sienten importantes y personalmente no lo son tanto.

La gente asocia ser famoso con ser feliz ¿es por el postureo? Claro, porque nos ven siempre en los momentos buenos. Yo intento ser feliz todos los días y hacer felices a los que tengo al lado, pero hay circunstancias en la vida, como en las de todo el mundo, en las que somos absolutamente piltrafas y yo lo he sido muchas veces.

De hecho hoy yo tendría que estar destruido en mi casa, porque hace días murió mi mejor amiga. ¿Qué he hecho? Pensar qué me diría ella si estuviera viva y me diría que fuera, que diera lo mejor yo me divirtiera como nadie. Y por esto estoy aquí con una sonrisa y pasándolo bien.