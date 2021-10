El 'zasca' de Bertín Osborne a Pablo Motos en 'El hormiguero': "No te gastas el dinero"

La música volvió a ser la protagonista de El hormiguero gracias a la visita de Bertín Osborne, que presentó este miércoles en el espacio de Antena 3 su nuevo disco, Cuarenta Años Son Pocos, que saldrá a la venta el 29 de octubre.

Nada más sentarse en la mesa del programa, el cantante le soltó un 'zasca' a Pablo Motos que dejó perplejo al presentador: "No cambias nada del plató, no te gastas el dinero porque está todo igual", afirmó el invitado.

El valenciano se defendió diciendo que "está la guitarrita... pero tienes una pantalla nueva". Enseguida Osborne cambió de tema, comentando que "las gafas te dan un toque intelectualoide".

Motos le contestó: "Si te contara su historia...", pero el cantante le cortó para contarle que "no sabía que en las ópticas te hacen las gafas a medida, como un traje".

"Ahora tengo unas progresivas, pero me he tirado una semana diciendo que eran progresistas, y nadie me corregía porque pensaban que lo decía de broma, pero no era así, es que estaba equivocado", aseguró entre risas el artista.