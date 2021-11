Un enfermo de ELA recibe la eutanasia tras esperarla durante meses: "No puedo aguantar más"

Javier Serrano ha muerto este miércoles en su cama. Enfermo de Esclerosis lateral amiotrófica (ELA), llevaba más de cuatro meses esperando la eutanasia y, finalmente, ha llegado el día. Se trata de la primera eutanasia que realiza la Comunidad de Madrid después de que la ley se aprobase en marzo y entrase en vigor el pasado 25 de junio.

La Cadena Ser habló con Javier este martes, en la víspera de su muerte, y él explicó que había recibido la llamada del Hospital 12 de Octubre ese mismo día: "Me preguntó que cuando quería que se hiciera y, directamente, le dije: mañana. No quise esperar más, no puedo aguantar más. Los dolores son bestiales, cada día que pasa son peores y ya no los aguanto ni con morfina", contó.

A sus 58 años y tras recibir el diagnóstico en diciembre de 2020, Javier explicó que se va "contento, alegre. Sé que cuando me tumbe en la cama y cierre los ojos, me llevo 58 años de vida". También detalló que estaba aprovechando sus últimas horas para "despedirme a mis familiares, amigos, compañeros de trabajo. Les llamo para decirles que ha llegado el día".

"Me han hecho sufrir cuatro meses más"

Respecto a la tardanza en recibir la eutanasia, pese a la entrada en vigor de la ley el pasado junio, la Comunidad de Madrid no creó la Comisión de Garantías y Evaluación necesaria para hacer efectiva esta regulación hasta el pasado 19 de octubre. "Me han hecho sufrir cuatro meses más. Han jugado con mi tiempo, con mi sentir, con mi dolor y el de mi familia", lamentaba Javier en declaraciones a la Cadena SER.

En este sentido, la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD) denunció este martes las dificultades que numerosas personas siguen encontrando en España para ejercer su derecho a la eutanasia, especialmente en Madrid y Andalucía, cuatro meses después de la entrada en vigor de la ley.

Así lo trasladó a Efe el presidente de (DMD), Javier Velasco, con motivo del Día Internacional de la Muerte Digna, que lamentó los "retrasos y complicaciones" que están añadiendo un "sufrimiento injustificado" al final de las vidas de numerosas personas.

Velasco señaló concretamente la situación en Madrid y Andalucía, donde, a pesar de que ya funcionan las comisiones de garantía y evaluación, quienes solicitan el derecho a la eutanasia se pueden encontrar con mayores trabas a la hora de ver reconocida la ayuda y denunció la falta de agilidad en los trámites.

Lamentó, asimismo, el gran desconocimiento que existe entre los profesionales sanitarios a la hora de informar a los pacientes sobre este derecho y recoger las solicitudes de los afectados y criticó que las comunidades autónomas no informen sobre los casos tramitados y las peticiones denegadas. "Este secretismo contribuye a alimentar el tabú que existe sobre la eutanasia, que es una forma más de morir y que no se le impone a nadie", subrayó.