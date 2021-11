La receta del psiquiatra Enrique Rojas para encontrar la felicidad

"La felicidad absoluta no existe". Esto, según el psiquiatra Enrique Rojas (Granada, 1949), hay que tenerlo claro. Así se lo explicó este martes en el hotel Ritz de Madrid a una audiencia de más de 200 personas durante la presentación de su último libro, Todo lo que tienes que saber sobre la vida (Espasa). Un volumen de título ambicioso -"Es mi padre con patas", advirtió su hija Marian, que trabaja con él- en el que este médico humanista pretende orientar, como "un GPS", sobre los grandes temas vitales.

Profundamente convencido de lo que hace -"Los psiquiatras nos hemos convertido en los médicos de cabecera"-, ahonda en aspectos clave como el amor, la personalidad y, cómo no, la felicidad de las personas. Son cuestiones sobre las que lleva indagando desde el principio de su carrera, igual que sobre las depresiones o la ansiedad, agudizadas en los últimos tiempos como consecuencia de la pandemia global. "El mundo está tan apasionante como nunca y tan terrible como siempre", aseguró Rojas ante un público entregado.

Uno de los presentes era José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid, que copresentó el acto alabando "la excelencia profesional y personal" del autor, al que calificó de "ejemplo" y "brújula", y recordó que la felicidad y la genialidad se encuentran "en la sencillez". No faltó, eso sí, el tradicional chascarrillo para alimentar su condición de soltero de oro, lo que desató risas inmediatas: "Como este libro ya lo tengo, cuando salga compraré uno que me ha llamado la atención, Remedios para el desamor".

También aceptó -"Pero no diré cuándo"- el reto de publicar un libro que le lanzó la editora de Rojas, Ana Rosa Semprún, que recordó que el psiquiatra andaluz fue pionero en la divulgación en su campo, algo que "no entraba en la mentalidad de los catedráticos de aquellos años". Su primera obra es de 1987. El lanzamiento de Todo lo que tienes que saber sobre la vida tuvo lugar en febrero del año pasado y la crisis sanitaria se interpuso en su promoción, "pero en mayo ya fue un éxito", aseguró la editora.

Rojas ha vendido más de tres millones de ejemplares de todos sus títulos, según le contó al alcalde; entre ellos, La ilusión de vivir, La conquista de la voluntad, No te rindas, Vive tu vida o Cómo superar la depresión. "La felicidad no depende de la realidad", señaló el médico en una intervención plagada de anécdotas, muchas de ellas familiares -está casado con la economista Isabel Estapé y son padres de cinco hijos, uno fallecido a la edad de dos años-, "no le pidamos a la vida lo que no nos puede dar".

"Ser feliz es estar contento porque hay una buena relación entre lo que uno ha deseado y lo que uno ha conseguido"

Su hija Marián, conocida psiquiatra influencer, abundó en la idea de que su padre es "un genio" y que "jamás pierde la esperanza con ningún paciente". Rojas, por su parte, animó a "poner las luces largas" y a tener "altura de miras" en general, para terminar revelando en qué consiste ser feliz, por ejemplo, en "estar contento porque hay una buena relación entre lo que uno ha deseado y lo que uno ha conseguido". Ambos comparten consulta en el Instituto Español de Investigaciones Psiquiátricas de Madrid.

Enrique Rojas -nada que ver con Luis Rojas Marcos-, que se formó en Madrid, Oxford, Londres y Nueva York, imparte conferencias por todo el mundo y es colaborador de varios medios de comunicación. Se declara "hijo" de Vallejo-Nágera o López-Ibor, aunque su padre, Luis Rojas Ballesteros, también fue psiquiatra, aunque de influencia germana. El pasado marzo, reveló que está preparando un libro sobre la felicidad con su hija Isabel, psicóloga, que trabaja en el mismo gabinete que su padre y su hermana Marian.