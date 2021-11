Lil Nas X confiesa haber probado hongos alucinógenos durante la creación de 'Montero': "Pude abrirme mucho"

Lil Nas X está revolucionando la industria musical a su paso, sobre todo por su esfuerzo en reivindicar y normalizar su presencia como representación del colectivo LGTB videoclip tras videoclip. En una de sus últimas entrevistas, se ha sincerado sobre cómo encontró refuerzo en los hongos alucinógenos para abrirse y componer Montero.

En su reciente entrevista con Wall Street Journal, el rapero reveló que había experimentado el efecto de las setas por primera vez mientras trabajaba en Montero en un Airbnb de Los Ángeles, y que las drogas le ayudaron a procesar sus pensamientos y a reflexionar sobre lo que quería decir con sus canciones.

El rapero ha declarado a la revista que "un momento crucial en el proceso fue probar setas psicodélicas por primera vez", y que la experiencia le permitió "dejar atrás muchos sentimientos persistentes de timidez", algo que ha logrado reflejar con éxito en sus trabajos.

El cantante de Old Town Road pasó gran parte de la pandemia en algunos hostales Airbnb de California junto a sus productores Denzel Baptiste y David Biral, ambos sobrios, trabajando en Montero.

Según Nas, experimentó con las setas acompañado de los dos compañeros, y pasó el día "sin trabajar en ninguna música, solo reflexionando sobre la vida". ¿El resultado? Una claridad y honestidad que permitieron al cantante ir más allá de sus propios límites: "Pude abrirme mucho. Pude escribir historias reales sobre mi vida y ponerlas en mi música. Lo hice por primera vez".

Este álbum de debut del rapero refleja toda una serie de temas de su vida personal, como las relaciones pasadas, los problemas familiares y su autoestima e identidad.

Más allá de pegadizas canciones y videoclips elaborados, todo gracias a su voz, dedicación y carisma, también muestra letras que rinden homenaje a casos tan reales como la lucha contra la homofobia en su gremio y la violencia carcelaria que se ejerce en Estados Unidos, algo que reflejaba con Industry Baby.

"Es un asunto personal porque conozco el dolor que el encarcelamiento trae a las familias y el impacto desproporcionado que la libertad bajo fianza acarrea en la población afroamericana y a la comunidad LGBTQ", declaraba el cantante en redes.

Y es que este músico se alió con la ONG The Bail Project, que busca pagar fianzas de personas que lo necesitan con el fin de combatir la encarcelación masiva. "Creemos que pagar la fianza de alguien que lo necesita es un acto de resistencia contra un sistema que criminaliza raza y pobreza", explica la ONG.

También cabe hacer mención especial a uno de sus últimos éxitos: en That's what I want, el joven cantante de 22 años reflexiona sobre su situación en busca de alguien que le acompañe siempre y le quiera de verdad, puesto a que se siente "solo".

Lil Nas no rehuyó, por tanto, de la experiencia personal en su primer álbum, con otras canciones que también tratan temas como el desamor, el aislamiento e incluso las ideas de suicidio. Con Dead Right Now se dirige directamente a su padre, cantante de góspel que no tenía fe en que su hijo triunfara en la industria musical.

Según Spotify, ahora mismo se sitúa como el quinto artista más escuchado del mundo en su plataforma con casi 65 millones de oyentes mensuales. El álbum se acerca a los 2.000 millones de streams en Spotify menos de un mes después de su lanzamiento.