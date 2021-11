Este lunes, Cuatro emitió una nueva entrega de El debate de las tentaciones. Isaac Torres y Lucía Sánchez confirmaron en el programa que habían retomado su relación, algo que evidenciaba que había llovido mucho desde el momento en el que la pareja rompió en República Dominicana.

El catalán contó desde plató que tuvo varios encuentros sexuales al salir del programa con Bela Saleem, que se incorporó al programa para dar su versión. Desde que la joven entró en plató, Lucía perdió los papeles, algo que también le ocurrió con Yolanda, la madre de Marina García, una situación en la que tuvo que intervenir la presentadora, Sandra Barneda.

La gaditana se mostró muy incisiva con Saleem, llegando a culparla en varias ocasiones de la infidelidad cometida por Isaac Torres. Y lo hizo hasta tal punto que Barneda la regañó por ello al considerar que estaba siendo injusta.

Lucía contó en varias ocasiones que a Isaac ya le había dicho lo que le tenía que decir en privado y en su hoguera de confrontación, algo que la presentadora negó, recordando que el tono que utilizó con su pareja no tenía nada que ver con las faltas de respeto que le estaba dirgiendo a Saleem.

Y es que, la andaluza ni siquiera dejó que la joven se explicara y no paró de interrumpir sus palabras desde que se sumó al plató: "Para empezar no me gusta nada que vayas hablando de mí diciendo que soy una falsa, una asquerosa...", comenzó Saleem.

Esta contó también que Isaac la tenía bloqueada y Lucía apuntó a que su novio podría serle infiel de nuevo, pero no con ella, siendo esta una de las frases más pintorescas de la noche.

Sandra Barneda: "Me está sentando muy mal Lucía, que te estés poniendo como te estás poniendo con Bela y no te pusieses como te tenías que poner con Isaac" 👏



"Eres una falsa, porque eso se hace por sentimiento y no por tele. Mala, yo me guío por el corazón y me equivoco con el corazón", gritó también Lucía, haciendo que Nagore Robles interviniera en favor de Bela al recordar que Lucía también había participado en dos realities por dinero.

Tras frenar el décimo enfrentamiento de la noche, Barneda le dirigió unas palabras a Lucía que fueron muy aplaudidas en las redes: "Quiero decir una cosa. Me está sentando muy mal, Lucía, que te estés poniendo como te estás poniendo con Bela y no te pusieras como te tenías que poner con Isaac porque ella es una mujer. Ella estaba soltera, Lucía", dijo la presentadora mientras Torres comentaba que con él la gaditana había sido mucho más incisiva con él que con nadie.

Sandra: lucia no te voy a permitir que le digas eso a Bela porque era una chica soltera, te tendrías que haber puesto así con tu novio.

