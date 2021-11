Manuel asegura que al poco de salir de 'La última tentación' se acostó con Lucía y esta lo niega

Poco o nada queda de las imágenes de La última tentación emitidas el pasado martes en Telecinco. El programa ilustraba a unos cercanos Lucía Sánchez y Manuel González, que habían superado su ruptura y pasado a ser amigos, encontrando el momento perfecto para ello en la infidelidad de Isaac Torres a Lucía con Bela Saleem en Villa Luna.

Tanto es así que, tras la hoguera de confrontación y consiguiente ruptura entre Isaac y Lucía, fue su ex, Manuel, quien la ayudó a hacer las maletas y rompió en llanto en varias ocasiones, asegurando que se sentía como si hubiera sido él la persona a la que le habían puesto los cuernos.

Sin embargo, en la gala emitida este lunes, fueron varias personas las que tuvieron que intervenir en una violenta escena entre ambos, llegando a encararse al defender versiones distintas de lo que ocurrió al regresar de la grabación de La última tentación.

Mientras que Manuel aseguraba que ambos habían tenido relaciones sexuales en varias ocasiones, especificando que ocurrió en un viaje a las Islas Canarias y en un coche, la otra parte de la historia negó la mayor.

Así, Lucía contó que lo único que había habido entre ambos era algún beso y que él había mostrado mucho más interés que ella, llegando a mandarle vídeos de su familia y a lamentar lo que había perdido por serle infiel en La isla de las tentaciones 3 con Fiama y Stefany.

La gaditana perdió los papeles tras lo que tildó como una mentira por parte de Manuel. "Él sabe que es verdad lo que digo, nos hemos dado un par de besos y ya. Tengo conversaciones en las que él me pide hasta matrimonio, no me he acostado con él", repitió.

Ambos no llegaron a ningún acuerdo y se dedicaron a acusarse de mentir varias veces a lo largo de la noche. Además, Lucía dijo en varias ocasiones que siempre que Manuel había dicho que la quería mentía, pues si fuese así no la habría dejado en evidencia en el programa. El gaditano contó con el apoyo de Pablo Moyá, tertuliano en la gala, que aseguró que su compañero no mentía nunca.