Pedro Almodóvar, en 'El hormiguero': "Recuerdo haberme morreado con Uma Thurman en una fiesta de los Oscar"

Pedro Almodóvar visitó por primera vez este lunes El hormiguero, donde comentó con Pablo Motos el éxito que está teniendo su última película, Madres paralelas, que se estrenó a principios de octubre.

Tras la entrevista llegó el turno de la sección de Trancas y Barrancas, que le hicieron varias preguntas al director de cine que sorprendieron a los espectadores del programa de Antena 3 por su naturalidad y sinceridad.

"¿Prefieres la fiesta de los Oscar o la de los Goya?", le preguntó Trancas. Con una sonrisa en la cara, el invitado le contestó que "si te digo la verdad, he ido más a la de los Oscar que a la de los Goya".

"En la de España estamos mucho tiempo esperando, me pongo más nervioso porque tengo más nominaciones y porque en los premios estadounidenses me hace mucha ilusión ver a las celebrity", señaló Almodóvar.

Pedro Almodóvar, en 'El hormiguero'. ATRESMEDIA

Que destacó: "Después de la fiesta están un poco bebidas y recuerdo haberme morreado, espero que a ella no le importe, con gente como Uma Thurman y alguna más", recibiendo el aplauso del público.

También recordó entre risas que "coincidí en el baño con Shirley MacLaine y me puse a hablar con ella, no me dijo quién era, pero yo sí lo sabía. Soy un cateto y mitifico esos pequeños momentos".

Motos quiso intervenir en la sección de las hormigas para preguntarle al manchego: "Si pudieras rodar una película con cualquier actriz de cualquier época, viva o muerta, que sea para ti lo más de lo más: ¿Con quién lo harías?".

Almodóvar le respondió que "me habría gustado trabajar con Bette Davis y Katharine Hepburn. También con Laly Soldevila, María Luisa Ponte y todos esos que hacían papeles secundarios en las películas de Berlanga, porque eran mis actores favoritos y habría dado cualquier cosa por trabajar con ellos, y eso que lo he hecho con actores y actrices españoles maravillosos".

Pedro Almodóvar, en 'El hormiguero'. ATRESMEDIA

Barrancas le preguntó si no había tenido la tentación de ponerse de protagonista en alguna de sus películas, como hace Woody Allen en ocasiones. El invitado le respondió que "él lo hace mucho, y Clint Eastwood continuamente, pero siempre me he preguntado como hacían para ponerse delante de la cámara y estar pendientes de cómo lo hacían los demás".

El director también comentó que "en las escenas que los actores tienen que beber ponemos sucedáneos con color, pero hay alguno, que no diré su nombre, que sí me ha pedido que fuera alcohol de verdad".

Trancas y Barrancas consiguen los mejores secretos de Pedro Almodóvar en su rueda de prensa cinéfila #AlmodóvarEH pic.twitter.com/tZdyQCGbL3 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) November 1, 2021

Una foto con el Oscar

"Los premios los tengo en cualquier lado de mi oficina y en casa tengo los dos Oscar, un Globo de Oro y un David de Donatello. No soy muy hospitalario y viene poca gente a mi casa, pero quien viene me pide hacerse una foto con el Oscar, que creo que es el galardón mejor diseñado de todos, es perfecto para cogerlo con una mano y el tacto es muy suave", afirmó el manchego.

Para concluir destacó que "en los Goya siento más la presión de la cámara, lo paso muy mal por ejemplo cuando tengo muchas nominaciones y tienes la cámara pegada a ti, ya no sabes qué cara poner cuando se los van dando a otros".