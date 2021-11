Pedro Almodóvar, en 'El hormiguero': "Me ha llevado tiempo reconocer la edad que tengo"

El equipo de El hormiguero no entiende de días festivos, y este lunes recibió en el plató del programa a Pedro Almodóvar, que comentó con Pablo Motos el estreno a principios de octubre de su nueva película, Madres Paralelas.

El director de cine visitó por primera vez el espacio de Antena 3 y charló con el presentador sobre el éxito de su película en Estados Unidos: "Se pudo ver en siete salas del Lincoln Center porque en esa ciudad me quieren especialmente".

Motos también destacó el buen aspecto de su invitado, que le respondió entre risas que "perdí la coquetería hace años, el deseo no", mientras buscaba su lado bueno ante las cámaras.

Almodóvar le contó que "ahora tengo 72 años, no me siento con esa edad, pero hace mucho que no salgo de noche. Eso sí, me ha llevado mucho tiempo reconocer la edad que tengo".