Soraya Arnelas muestra su barriga días después de dar a luz a su hija Olivia

Hace tan solo unos días, la cantante Soraya Arnelas daba la bienvenida al mundo a su segunda hija, Olivia. La pequeña nació por cesárea, una intervención que, tal y como ha revelado la extremeña, "ha sido dura", de ahí que se esté recuperando "poco a poco".

La artista ha vuelto a las redes sociales para explicar con total naturalidad cómo ha sido el nacimiento de su segunda hija, su recuperación tras dar a luz y el cambio físico que todo ello conlleva.

"¿Nadie es consciente del trabajo que es traer vida a este mundo? Es maravilloso, pero es para ponernos un monumento. Somos unas valientes de la vida", manifestó en unos Stories.

Asimismo, la cantante también ha mostrado en Instagram cómo es su barriga días después de la cesárea que se le ha practicado y que "ha sido dura".

En las imágenes se puede ver a la cantante con una faja que está utilizando para "sentirme mucho más segura a la hora de moverme y cuando tengo que coger a la niña para darle de comer y eso".

La tripa no es una cuestión que le preocupe, tal y como ha asegurado a sus seguidores: "El tema del peso ahora mismo me da igual, lo más importante ahora son los dolores y no sentir ese vacío de haber estado nueve meses con una niña dentro", ha indicado.

Soraya Arnelas muestra su tripa tras haber dado a luz a Olivia. INSTAGRAM

La cantante ha asegurado a sus seguidores que está "mejor" con el paso de los días. "Me puedo mover, puedo subir y bajar de la cama", ha contado.