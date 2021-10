Els poemes d'Estellés i Granell es converteixen en rutes pels carrers de València per a "perdurar en el temps"

La presentació de les dos rutes ha tingut lloc aquest divendres a la Plaça de l'Ajuntament, en el marc de les activitats organitzades amb motiu de la Plaça del Llibre, amb la presència de la regidora de Gestió de Recursos del consistori valencià, Luisa Notario, i el cap de Servei del Gabinet de Normalització lingüística, Vicent Anyó, el propi autor Marc Granell, la filla de Vicent Andrés Estellés, Carmina Andrés, i el rapsode Vicent Camps.

Aquests dos recorreguts formen part d'un projecte de rutes literàries organitzat pel consistori i el Gabinet de Normalització Lingüística que busca oferir l'oportunitat de "conéixer la ciutat a través de la mirada dels nostres autors", segons ha assegurat Notario, i que no es queden en "un fet efímer", sinó que "perduren en el temps" en els carrers de la ciutat.

Totes les rutes consten de 12 punts, relacionats amb la vida o l'obra en cada cas, senyalitzats amb una placa de 25x25 cm de vidreencapsulat en alumini situats sobre la vorera, que inclou els logos de l'Ajuntament i del projecte, el nom de la ruta i un codi QR amb una locució del text de l'autor referent a eixe punt.

Tots dos recorreguts es poden fer presencial o virtualment, ja que tots els continguts estan penjats en la web municipal, i el públic podrà escollir fer el recorregut en solitari, en grup o amb un guia. A més, des del consistori també s'ha editat un díptic de cadascuna amb un plànol per a situar els punts. RECÓRRER LA CIUTAT "DE LA MÀ" D'ESTELLÉS

La filla de Vicent Andrés Estellés, Carmina Andrés, ha recordat al seu pare durant la presentació i ha rescatat una anècdota de quan ella tenia només 11 anys i li van demanar en el col·legi una redacció ambientada en la ciutat de València. "El meu pare es va emocionar més que jo, i un diumenge em va donar la mà per a recórrer la ciutat. En cada racó es parava i m'explicava coses, històries, i pels seus ulls em vaig donar compte de l'important que era la ciutat per a ell i va passar a ser-ho per a mi", ha explicat.

"Després van vindre les lluites, el tema de l'idioma, la maleïda lluita de les senyeres i la seua mort. Em va tirar d'esquenes i ja no volia parlar de València", ha continuat la filla d'Estellés. No obstant açò, temps després -tal com explica-, es va plantar la "llavor" de "molta gent de la cultura i de polítics".

Amb tot, Carmina Andrés ha realitzat una invitació per a tot aquell que s'endinse en la ruta literària del reconegut poeta valencià: "Us recomanaria que li donàreu la mà al meu pare, coneguéreu València i l'estimareu igual que ell".

GRANELL: "VALÈNCIA, LA MEUA CIUTAT VOLGUDA"

L'escriptor valencià, Marc Granell, ha dissenyat la seua pròpia ruta per València, la ciutat on va nàixer i "la seua ciutat benvolguda". "He sigut molt ciutadà i molt poc viatger, molt de la ciutat", ha afirmat, per la qual cosa l'elaboració d'una ruta física literària amb els seus propis poemes significa per a ell "una satisfacció immensa, però també unes emocions tremendes".

Durant la presentació, Granell ha explicat com el procés d'elaboració de la ruta li va portar a "unes experiències inenarrables". "Vaig haver de recordar tota la meua vida per a veure què camí triaria, on pararíem i quins poemes recitar en aquestes parades", ha agregat Granell i ha explicat que aquesta experiència li va portar el record de la seua família, però també de companys i poetes dels anys 70 amb els quals va compartir "tantes il·lusions, tants projectes i tantes tertúlies".

TERCERA RUTA: CARMELINA SÁNCHEZ CUTILLAS

La tercera ruta literària organitzada per l'Ajuntament de València estarà dedicada a la historiadora, novel·lista i poeta valenciana Carmelina Sánchez Cutillas. Durant l'acte de presentació, Notario ha anunciat que, si es compleixen les previsions, la ruta s'inaugurarà abans que finalitze el 2021.

Aquesta ruta es durà a terme amb la col·laboració de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) en el marc de l'any dedicat a l'escriptora.