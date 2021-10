Ana Guerra sorprende ofreciendo un concierto en el Metro de Madrid

Ana Guerra está de plena promoción de su segundo disco de estudio La luz del martes y aunque lo más normal es verla en diversos programas de televisión, en entrevistas en los medios y en redes sociales, lo cierto es que al final lo que cuenta son las canciones. Y estas tienen que ser cantadas. Cualesquiera que sea el escenario o el público. Por ejemplo, y por qué no, ha pensado la artista canaria, el Metro de Madrid.

La exconcursante de Operación Triunfo ha sorprendido con un concierto improvisado, acompañada únicamente por su guitarrista Sergio Sancho, en los pasillos de la estación de Avenida de América, la cual es la segunda parada más concurrida de la capital.

La cantante de 27 años se paró a las ocho de la mañana en dicho emplazamiento, usado también por otros artistas para quienes este es su habitual escenario, como parte de un experimento que han realizado desde Gran Madrid, una sección del periódico El Mundo.

Sin embargo, eso los transeúntes no lo sabían, solo se quedaron ojipláticos al ver a Ana Guerra en tan extraño escenario. Algunos, por supuesto (y por la prisa que les reclamaba sus trabajos o sus familias, entre otras cosas) no se percataron de que era la artista quien estaba detrás de la mascarilla, como ya ocurrió en otro experimento que se dio hace varios años en Washington, cuando el virtuoso violinista estadounidense Joshua Bell fue ignorado en el metro mientras tocaba un Stradivarius.

Otros pasajeros, sin embargo, sí que repararon en que era la autora de éxitos como Ni la hora quien estaba cantando en el metro. De hecho, una usuaria de Twitter tuvo que grabarla para que no fuera posible que, si contaba la anécdota, no le dieran crédito y no se creyesen sus palabras. "¿Puede ser más surrealistas nuestra vida que nos acabamos de encontrar a Ana Guerra cantando en el metro? Muy fuerte", aseguró.

La propia artista explicó poco después el experimento y afirmó: "Este ha sido uno de los momentos más bonitos que he vivido en mi carrera". No hay que olvidar que ella ya estuvo cantando en las calles de La Laguna, en Tenerife, algo que de lo que se mostró orgullosa durante su paso por el talent por cómo le había hecho crecer tanto como persona como profesionalmente.