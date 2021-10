Dani Rovira desvela la primera vez de Ana Guerra en televisión, y no fue en 'OT': "No vuelvo a este programa"

Este martes, Dani Rovira volvió a la pequeña pantalla con la segunda temporada de La noche D, el programa de variedades que presenta en TVE.

El programa, que estrenó nuevos colaboradores como Silvia Abril, Edu Soto o Mariam Hernández, habló en esta ocasión de la suerte, y entre el plantel de invitados se encontraba Ana Guerra.

La canaria visitó el plató de TVE para repasar su vida. Lo que no se esperaba es que Rovira recordara su primera vez en televisión, que, tal y como desveló el actor, no fue en Operación Triunfo. "No fue Operación Triunfo la primera vez que tú saliste en televisión. Ya habías salido en un programa de televisión, que tenemos aquí. Perdónanos", le anunciaba el presentador.

"Pero no lo pongáis", pedía la cantante. "Sí, sí, un poquito", le decía el presentador. "No vuelvo a este programa", reaccionaba la cantante, visiblemente avergonzada por su pasado.

En las imágenes sale Ana Guerra, de niña, participando en Menudas estrellas, programa presentado por Alonso Caparrón en Antena 3