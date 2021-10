La posible ruptura de Antonio David y Olga Moreno es ya la noticia del mes de octubre. Desde que hace una semana la revista Lecturas soltase la 'bomba', los medios no han dejado de tratar de conseguir una declaración de alguno de los protagonistas. Tanto Olga como Antonio David han optado por mantenerse en silencio. Sin embargo, El programa de Ana Rosa ha contado en la mañana de este viernes con la participación de Rocío Flores, quien ha dado su opinión al respecto.

"Es una cosa de ellos. Ellos dos son los protagonistas y yo voy a seguir respetando la decisión que ellos tomen y me voy a mantener al margen, puesto que no soy quien para ni confirmar ni desmentir absolutamente nada que no digan los protagonistas", ha explicado la hija del exguardia civil.

Joaquín Prat, cumpliendo con su profesión, se ha visto obligado a continuar preguntando a la joven por la presunta separación, a lo que Ro Flores ha respondido, emocionada: "Yo os respeto y no quiero que nadie se lo tome como algo personal, pero llevo muchos días en los que todo el mundo me está llamando y me agobio. Me siento un poco mal. Entiendo que me preguntéis, pero es algo de lo que a mí no me corresponde hablar".

El presentador ha continuado su entrevista preguntando "cómo están las cosas en casa", a lo que Rocío ha contestado con un escueto "están". La joven se ha mostrado muy afectada con la situación y ha respondido con la voz entrecortada a algunas de cuestiones, aunque no ha querido dar detalles acerca de cómo está la situación en la familia.

Rocío ha continuado insistiendo en que deben ser Olga y Antonio David, su padre, quienes tomen las decisiones que sean oportunas y den las explicaciones que ellos crean convenientes. Además, ha explicado que, pase lo que pase en el matrimonio, seguirán siendo una familia.

Prat ha comentado que Antonio David siempre se había mostrado transparente con los medios a la hora de contar lo que sucedía en su vida. Rocío, pese a las presiones, se ha mantenido inflexible y no ha querido pronunciarse al respecto.