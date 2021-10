Un problema impide a Aurah Ruiz volver a pasar por quirófano para ponerse grasa en el trasero: "Así no hacen operaciones"

Aurah Ruiz estaba entusiasmada con su nueva operación estética, a pesar del miedo que le daba volver a pasar por quirófano por la gran cicatriz que le quedó en la espalda tras su liposucción. Aun así, la grasa de sus cartucheras era algo que le tenía obsesionada, por lo que decidió pasar por una cirugía para quitársela.

"No me gustan nada y tengo que entrenar mucho para que no salgan, estoy harta", contó sobre sus cartucheras en su canal de Mtmad. Por ello, y aprovechando que el cirujano le ofreció esta intervención para compensar el problema que tuvo en la anterior, la exconcursante de GH VIP aceptó y le pidió hacer algo con esa grasa retirada.

"Le he convencido para que la grasa que me quite de ahí me la ponga en el culo, porque tengo algunos huecos, aunque él no quiere", aseguró la novia de Jesé Rodríguez.

Pero, tras mostrar nerviosa y entusiasmada su proceso de preparación antes de la cirugía y el camino al hospital, la exconcursante de La casa fuerte contó, decepcionada, que por un error técnico no podía operarse.

"Hay un fallo por un problema con la luz y dicen que así no hacen operaciones, se han cancelado todas", indicó. De este modo, la intervención quedó aplazada para este fin de semana, pero ella no tenía con quién dejar a su hijo, por lo que aún no sabe cuándo podrá hacérsela: "Yo quería hacerlo antes de mi cumple [21 de noviembre] para celebrarlo por todo lo alto".

Aun así, a pesar de la tristeza de Aurah Ruiz, Jesé Rodríguez está más que contento por lo sucedido: "Me alegro de que no haya salido el tema de la operación porque no te hace falta. Estás muy bien, eres superguapa y no sé por qué tienes que operarte".