Palomo Spain habla de su nueva amistad con Rocío Carrasco: "Le vamos a traer ganas de vida"

Fue precisamente a primeros de este mes cuando Rocío Carrasco reapareció ante los medios. Fue bajo los focos que iluminaban el desfile Córdoba, en el madrileño Paseo del Prado -no alcanzó un acuerdo con el ayuntamiento de su ciudad natal para que la presentación tuviese lugar allí-, que llevó a cabo Palomo Spain. Hasta entonces no se conocía nada de la amistad que une a la hija de Rocío Jurado y al modisto, y fue ella la que acaparó la atención de una jornada en la que también estuvieron presentes Raquel Sánchez Silva, Boris Izaguirre, Paco León, Eduardo Navarrete o Maria Escoté.

Sin embargo, dadas las sonrisas y la simpatía que compartían parecían tener en común todo un pasado de experiencias comunes. Por eso mismo, en el último evento que ha organizado la revista Vogue la prensa no ha dudado en preguntarle a Palomo de dónde viene esta relación, algo que esperaba el diseñador ("Rocío ahora es el tema recurrente de mi vida", ha declarado entre risas) y razón por lo que no quería entrar en polémicas.

"Nos acabamos de conocer, pero sabía que le iba a encantar lo que hacíamos. Creo que lo disfrutó mucho", ha comenzado diciendo el andaluz y presentador de Maestros de la costura. Según él, Rocío Carrasco se mostró "feliz y emocionada" durante todo el desfile.

"Es un nuevo ambiente para ella también; gente fresca que le va a venir muy bien y que le vamos a hacer mucho bien. Vamos a traerle buenas energías y ganas de vida, estamos encantados", añadió Palomo Spain, quien sin embargo se desmarcó de cualquier pregunta sobre el documental de la empresaria.

"Yo no tengo por qué no creerle, ni decir lo contrario tampoco. Si os digo la verdad, yo no he visto ese documental. Yo vivo pensando en mis cosas, en mis trajes y ya está. Sinceramente, soy la persona más aburrida del mundo", aseguró ante la pregunta del diario El Mundo, explicando que él vive "en una realidad paralela".

De hecho, acabó explicando que él no ve la televisión, ni siquiera aunque para él haya sido, gracias al talent, todo un trampolín para darse a conocer al gran público: "Al final la gente se acerca a ti para decirte cosas bonitas y para darte las gracias por ciertas cosas y el que no le gusta mira a otro lado. Es un enfoque muy diferente a mí y a lo que era mi vida".